Чемпіон світу в хевівейті за версіями WBA, WBA, WBO та IBO скромно не включив себе до списку. Всього він обрав п'ятьох боксерів, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Кого відзначив Усик

Серед них місце знайшлося двом колишнім суперникам українця. З надважкої вагової категорії він виділив Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі.

Перший – це Теренс Кроуфорд, другий Сауль Альверес, далі йдуть Ентоні Джошуа, Тайсон Ф’юрі та Наоя Іноуе,

– сказав Усик.

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Цікаво. Також Олександр Усик назвав найкращого боксера за всю історію. Його вибір зупинився на Мухаммеді Алі.

Нагадаємо, що напередодні український чемпіон завершив свій тренувальний табір. Він уже прибув до Саудівської Аравії, де 21 грудня проведе реванш із Тайсоном Ф'юрі.