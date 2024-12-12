Володар титулів чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Олександр Усик прилетів до столиці Саудівської Аравії. Відео прибуття команди українця опублікувала в істаграмі боксерська спільнота READY TO FIGHT, пише 24 Канал.

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Як Усика зустріли в Ер-Ріяді

Вболівальники чемпіона світу влаштували йому крутий прийом. Фанати розмашували синьо-жовтими прапорцями та вигукували прізвище свого кумира.

Відео прибуття Усика до Ер-Ріяду

Усик був вражений таким прийомом. Олександр подякував вболівальникам, коли сідав у машину.

Нагадаємо, що грандіозне боксерське шоу в Ер-Ріяді відбудеться 21 грудня. Головною подією вечора стане реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

У першому поєдинку перемогу святкував українець. Усик зібрав усі пояси надважкого дивізіону та став абсолютним чемпіоном.