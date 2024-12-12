"Циганський король" завершив підготовку до реваншу з Олександром Усиком на Мальті. Про це написав в інстаграмі один з членів команди "Циганського короля", пише 24 Канал.
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Ф'юрі вилетів на бій до Саудівської Аравії
Це відбулося синхронно з Усиком, який закрив тренувальний табір за дев'ять днів до мегафайту у столиці Саудівської Аравії.
Масажист з команди "Циганського королю" опублікував фото з тренувального табору та повідомив про виліт до Ер-Ріяду.
Важка робота виконана. Наступна зупинка – Ріяд,
– написав представник команди Ф'юрі.
Тайсон Ф'юрі завершив тренувальний табір / фото з інстаграму масажиста боксера
Головне про реванш Усик – Ф'юрі
- Нагадаємо, що перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбувся у травні 2024 року. Тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув український боксер. Усик став володарем чотирьох основних поясів надважкого дивізіону та абсолютним чемпіоном світу.
- Через місяць Олександр змушений був звільнити титул IBF через підписаний контракт на реванш. Тож у другому поєдинку не визначатиметься абсолютний чемпіон.
- Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Представники боксерів не виключають можливість проведення третього бою.