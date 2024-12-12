"Циганський король" завершив підготовку до реваншу з Олександром Усиком на Мальті. Про це написав в інстаграмі один з членів команди "Циганського короля", пише 24 Канал.

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Ф'юрі вилетів на бій до Саудівської Аравії

Це відбулося синхронно з Усиком, який закрив тренувальний табір за дев'ять днів до мегафайту у столиці Саудівської Аравії.

Масажист з команди "Циганського королю" опублікував фото з тренувального табору та повідомив про виліт до Ер-Ріяду.

Важка робота виконана. Наступна зупинка – Ріяд,

– написав представник команди Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі завершив тренувальний табір / фото з інстаграму масажиста боксера

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