Глава Генерального управління Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх поділився своєю думкою стосовно поєдинку між віковим Майком Тайсоном та молодшим за нього на 30 років Джейком Полом. Авторитетний організатор топ-поєдинків зірок боксу висловив невдоволення побаченим, пише 24 Канал з посиланням на Marca.

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Полу потрібно брати участь у серйозних боях

Саудівський промоутер вщент знищив популярного блогера. Туркі порадив Полу визначитися, чи він далі битиметься у виставкових поєдинках, чи обиратиме справжній професійний бокс.

"Якщо він хоче бути справжнім боксером, йому потрібно брати участь у серйозних боях проти боксерів, а не ставитися до цього як до шоу. Це моя думка, тому що це шкодить боксу.

Я знаю, що це йому не подобається. Бокс – це не рукавички на 14 унцій, не раунди по 2 хвилини, не перемога над легендою, яка за віком годиться тобі в дідусі. Бокс – це не таке. Будь ласка, не називайте це боксом", – зауважив Туркі.

Нагадаємо, що бій між Майком Тайсоном та Джейком Полом відбувся 16 листопада. 8-раундовий поєдинок завершився на користь ютубера. Судді одноголосно віддали свої голоси молодому супернику 58-річного "Залізного Майка".

Цікаво, що сам Туркі збирається повернути у ринг Володимира Кличка. Він горить бажанням здійснити мрію українця стати найстаршим чемпіоном світу в історії боксу.