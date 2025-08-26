Непобедимый боец первого полусреднего веса Даниил Лозан высказался о своих звездных земляках. Он рассказал, что думает о профессиональных и не только качествах выдающихся боксеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Спорт 24.

Что думает Лозан о Ломаченко и Усике?

Чемпион Европы среди молодежи раскритиковал гражданскую позицию Василия Ломаченка, Он считает, что тот мог бы принести много пользы родной стране, но этого так и не произошло.

Выражусь по-народному, он – вата. Большинство так думает и это слово-синоним к Ломаченко. Я хочу верить, что он помогает ВСУ и за украинских козаков. Но эта его неоднозначная позиция и то, что он не высказывается... Сколько бы пользы он мог принести, если бы просто сказал: "Да скиньтесь пацанам на дроны или поддержите Украину". Это изменило бы кардинально все относительно него,

– сказал Лозан.

В то же время один из самых перспективных украинских боксеров отметил профессиональные качества Василия, заявив, что он имел невероятную карьеру:

"В плане боксера, то легенда. Просто нет слов. Конечно, я им восхищаюсь. Он пример для подражания как спортсмен. Просто мегачувак. Ломаченко сделал то, что многие в мире не смогли сделать. Как им можно не восхищаться? Как человек он, вероятно, неплохой, но специфический. Но за его позицию неоднозначную я осуждаю максимально".

При этом Даниил в сплошном восторге от Александра Усика. Для него именно действующий абсолют хевивейта является кумиром.

Многие говорят, что кумиров нет. Я там сам кумир, туда-сюда, но нет. Для меня это однозначно Александр Александрович Усик. Я хотел бы повторить его результат, или превзойти даже. Кроме него есть еще подкумиры,

– заявил Лозан.

Справка. Всего Даниил Лозан на профессиональном уровне провел 15 боев. В них 22-летний украинец одержал все победы, из которых 9 – нокаутом.

Напомним, что накануне Лозан в кровавом поединке одолел Санатали Толтаева в четвертьфинале Гран-при WBC. В том бою он получил жуткое рассечение, после чего обратился к украинским воинам.