В среду, 13 августа, в рамках Гран-при в Эр-Рияде состоялись поединки 1/4 финала. Борьбу за выход в следующий раунд вели четыре украинца, пишет 24 Канал.

Какое рассечение получил Лозан?

В первой полусредней весовой категории Даниил Лозан встречался с Санатали Толтаевым из Казахстана. Украинский боксер контролировал ход поединка и преобладал над соперником.

Во втором раунде Лозан отправил казаха в нокдаун. Однако в пятом раунде боксеры столкнулись головами. Рефери остановил бой по требованию медиков. Даниил получил глубокое рассечение над правым глазом.

После боя Даниил передал приветствие воинам Сил обороны Украины.

Передаю всем приветствие, всем военнослужащим. Спасибо вам. Я готов костьми лечь, чтобы хоть чем-то вам помочь, именно на мирной земле. Слава Украине,

– сказал Лозан.

После подсчета голосов украинец одержал победу техническим решением судей: 47:47 и дважды по 48:46.

Отметим, что Даниил Лозан стал единственным украинцем, который вышел в полуфинал Гран-при WBC в Эр-Рияде. Цотне Рогава, Дмитрий Рыбалка и Петр Фролов завершили свои выступления на турнире. Полуфинальные поединки состоятся уже 20 октября этого года.

