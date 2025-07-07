Мэр Киева Виталий Кличко остается одним из лучших боксеров в истории. Украинец выиграл 45 из 47-ми боев на профессиональном уровне и выигрывал чемпионские пояса в супертяжелом весе по разным версиям, сообщает 24 Канал.

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Кроме того, Виталий Владимирович запомнился как преданный семьянин, построив прекрасные отношения с певицей Натальей Егоровой. К сожалению, пара разошлась после начала полномасштабной войны. Что же сейчас известно о бывшей жене мэра Киева?

История любви

Кличко и Егорова прожили в браке аж 25 лет. Наталья родилась в 1974 году в Броварах, пригороде Киева. С детства она была причастна к спорту, ведь занималась гимнастикой и синхронным плаванием.

В конце концов женщина занялась модельным бизнесом, посвятив ему львиную долю своей жизни. Впервые с Виталием Кличко она познакомилась в 1995-м.



Кличко-старший провел в браке с Натальей 25 лет / фото из интернета

Боксер подъехал к ней на машине "Жигули", пока она прогуливалась по Киеву. На тот момент у Егоровой были отношения, но Виталий проявил настойчивость и покорил женщину своей силой и решимостью.

Через два года, в 1997-м, пара поженилась, ограничившись скромной свадьбой. С тех пор Наталья постоянно сопровождала мужа на поединках и была рядом с рингом.



Виталий и Наталья Кличко провели счастливые годы вместе / фото из инстаграма Натальи

Более того, Егорова не раз демонстрировала свои певческие способности перед боями Виталия или его брата Владимира. Особенно запомнилось ее выступление в Москве в 2012 году.

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Именно там Виталий провел свой последний поединок на профессиональном уровне, одолев техническим нокаутом Мануэля Чарра. Тогда Наталья поразила своим исполнением песни "The Power of Love".

Как Наталья Егорова пела перед боем Виталия Кличко в Москве: смотреть видео

Что известно о детях Виталия Кличко

Также в 00-е женщина родила троих детей от Виталия Кличко. В 2000 году на свет появился сын Егор-Даниэль, в 2002-м – дочь Елизавета-Виктория, а в 2005-м – сын Максим.

Младший из детей в последнее время на слуху в мире спорта. Максим Кличко профессионально занимается баскетболом и уже успел дебютировать за сборную Украины U-20.



Виталий и Наталья с детьми / фото из интернета

Двое других детей также занимаются различными видами спорта. Старший сын также увлекается баскетболом, однако не на таком уровне как Максим. А любимым видом спорта Елизаветы-Виктории является плавание.

Пока же все трое детей Кличко и Егоровой учатся в разных странах. Егор-Даниэль жил в США, но впоследствии переехал в Великобританию. Там он стал студентом Лондонской школы экономики по специализации "глобальный менеджмент".



Дети Кличко вместе с мамой / фото из инстаграма Натальи Егоровой

Дочь учится в Амстердаме на психолога. А Максим пошел обратным путем к старшему брату. После обучения в Великобритании он поступил в спортивную школу-интернат Taft School в США.

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Развод Виталия Кличко и Натальи Егоровой

Как уже известно, после завершения боксерской карьеры Кличко-старший ушел в политику. Он вернулся из Германии в Украину, ведь с 2014 года является мэром Киева.



Виталий Кличко с женой / фото из инстаграма Натальи

Это и стало началом отдаления Виталия и Натальи. Женщина продолжала жить в Германии и периодически приезжать в Украину. В конце концов после начала полномасштабной войны в 2022 году пара сообщила, что подала на развод.

Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. У нас разные интересы, разная жизнь. Поэтому мы решили уже оформить развод официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга. Дети уже взрослые, жизнь продолжается,

– заявлял мэр Киева.

Где сейчас бывшая жена Кличко

Сейчас Наталье уже 50 лет. Она вернулась в модельный бизнес, который поставила на паузу после рождения детей. Егорова активно ведет инстаграм, где делится яркими фотографиями с поклонниками.

Крутые фотографии Натальи Егоровой / фото из инстаграма женщины:

Женщина продолжает жить в Гамбурге. Наталья признавалась, что ее немного тяготило внимание к себе из-за отношений с Виталием, особенно после начала полномасштабной войны. Поэтому после развода она решила отказаться от фамилии Кличко и снова стать Егоровой.

При этом женщина все равно поддерживает свою родину постами в соцсетях. В Германии она не раз посещала митинги в поддержку Украины. А в 2023 году она приехала в Киев в составе немецкой делегации, которая помогает пострадавшим от войны украинским детям.