На цьому особливому заході було чимало відомих людей. У мережі вже з'явилося безліч відео з зірками шоубізнесу та не тільки, інформує 24 Канал.

Як Усик та Іво Бобул заспівали разом?

Однією з найпомітніших фігур став легенда української естради Іво Бобул. Він виступив зі своїми хітами, ставши частиною важливої події.

Проте все не закінчилось лише його піснями. До нього на сцені доєднався абсолютний чемпіон світу Олександр Усик і вони виконали пісню дуетом "Розмова з тобою".

Усик та Іво Бобул заспівали дуетом: дивіться відео

До слова. "Розмова з тобою" є однією з найулюбленіших пісень Олександра Усика. Напередодні він під неї зачарував мережу танцем з маленькою донечкою Марією.

Зазначимо, що цю благодійну вечерю відвідали також DREVO, MONATIK, Надя Дорофєєва, Андрій Бєдняков, Ганна Куркуріна та інші.