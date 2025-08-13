Після короткої відпустки він повернувся в Україну й наразі відпочиває зі своєю родиною. Непереможений боксер поділився милими моментами зі свого життя, інформує 24 Канал.

Як Усик проводить час з молодшою донькою?

Олександр Усик у своїх соцмережах опублікував відео зі своєю донечкою. На ньому вони разом танцюють на подвір'ї.

Щаслива пара запалила під пісню Іво Бобула "Розмова з тобою". Боксер робив енергійні рухи, які з великим задоволенням повторювала маленька Марія.

Усик станцював зі своєю донькою: дивіться відео

До слова. Марія є наймолодшою з чотирьох дітей Олександра Усика. Також боксер і дружина Катерина виховують доньку Єлизавету та двох синів – Кирила й Михайла.

Нагадаємо, що раніше український чемпіон публікував ще одне миле відео зі своєю молодшою донечкою. На ньому він заспівав для маленької Марії.