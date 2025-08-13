После короткого отпуска он вернулся в Украину и сейчас отдыхает со своей семьей. Непобежденный боксер поделился милыми моментами из своей жизни, информирует 24 Канал.
Как Усик проводит время с младшей дочерью?
Александр Усик в своих соцсетях опубликовал видео со своей дочкой. На нем они вместе танцуют во дворе.
Счастливая пара зажгла под песню Иво Бобула "Разговор с тобой". Боксер делал энергичные движения, которые с большим удовольствием повторяла маленькая Мария.
Усик станцевал со своей дочкой: смотрите видео
К слову. Мария является самой младшей из четырех детей Александра Усика. Также боксер и жена Екатерина воспитывают дочь Елизавету и двух сыновей – Кирилла и Михаила.
Напомним, что ранее украинский чемпион публиковал еще одно милое видео со своей младшей дочкой. На нем он спел для маленькой Марии.