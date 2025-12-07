В последнее время Виктор Мирошниченко болел и не мог самостоятельно передвигаться. Титулованный спортсмен умер в приюте в Днепре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Что известно о спортивных достижениях Мирошниченко?

Виктор Мирошниченко родился 1 января 1959 года в селе Кугей Ростовской области. Когда парню было три года, его родители в Украинск. Этот город он считает родным.

Первым весомым успехом боксера на спортивной арене стала бронзовая медаль чемпионата СССР. Через два года он уже стал чемпионом страны.

На Олимпийских играх-1980, которые проходили в Москве, завоевал серебряную награду. Украинский боксер неожиданно уступил в финале болгарину Петру Лесову из-за рассечения. До этого поединка в полуфинале Мирошниченко победил главного фаворита соревнований венгра Яноша Варади.

В 1981 году Мирошниченко стал чемпионом Европы в весовой категории до 54 килограмм. На чемпионате мира-1982 по боксу завоевал серебряную награду. Всего на любительском уровне провел 416 поединков, в которых одержал 360 побед.

В городе Украинске Донецкой области, где проживал знаменитый спортсмен, проводился традиционный турнир по боксу. Сейчас город оккупировали российские захватчики.

Как россияне оставили Мирошниченко без жилья?

После выхода на пенсию семья олимпийского призера распалась. Он оставил детям жилье в Донецке и вернулся в Украинск, где ухаживал за престарелыми родителями.

Начало полномасштабного вторжения встретил в родном городе. Линия фронта пролегала в нескольких километрах от Украинска. Из-за бытовой травмы потерял возможность самостоятельно передвигаться и имел проблемы со зрением. Волонтеры сумели вывезти знаменитого боксера в Днепр, где он проходил курс лечения.

В интервью "Радио Свобода" олимпийский призер высказался о своем отношении к оккупантам.

А те лезут на нас. Я сам – россиянин, родители – мои русские. Но я люблю Украину – я здесь вырос, закончил школу, техникум, институт, боксировал, прославил этот край, Донбасс. Надо держаться. Надо верить в наших воинов, и мы победим,

– сказал Мирошниченко.

В последнее время боксер жил в приюте в Днепре. Со своей семьей он не поддерживал отношений. 6 декабря 2025 года сердце Виктора Мирошниченко остановилось.

