Останнім часом Віктор Мірошніченко хворів та не міг самостійно пересуватися. Титулований спортсмен помер у притулку в Дніпрі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію боксу України.

Що відомо про спортивні досягнення Мірошніченка?

Віктор Мірошніченко народився 1 січня 1959 року у селі Кугей Ростовської області. Коли хлопцю було три роки, його батьки до Українська. Це місто він вважає рідним.

Першим вагомим успіхом боксера на спортивній арені стала бронзова медаль чемпіонату СРСР. Через два роки він вже став чемпіоном країни.

На Олімпійських іграх-1980, які проходили у Москві, здобув срібну нагороду. Український боксер несподівано поступився у фіналу болгарину Петру Лесову через розсічення. До цього поєдинку у півфіналі Мірошніченко переміг головного фаворита змагань угорця Яноша Вараді.

У 1981 році Мірошніченко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 54 кілограм. На чемпіонаті світу-1982 з боксу здобув срібну нагороду. Загалом на аматорському рівні провів 416 поєдинків, у яких здобув 360 перемог.

У місті Українську на Донеччині, де проживав знаменитий спортсмен, проводився традиційний турнір з боксу. Наразі місто окупували російські загарбники.

Як росіяни залишили Мірошніченка без житла?

Після виходу на пенсію родина олімпійського призера розпалася. Він залишив дітям житло у Донецьку та повернувся до Українська, де доглядав за старенькими батьками.

Початок повномасштабного вторгнення зустрів у рідному місті. Лінія фронту пролягала за кілька кілометрів від Українська. Через побутову травму втратив можливість самостійно пересуватися та мав проблеми із зором. Волонтери зуміли вивезти знаменитого боксера до Дніпра, де він проходив курс лікування.

В інтерв'ю Радіо Свобода олімпійський призер висловився про своє ставлення до окупантів.

А ті лізуть на нас. Я сам – росіянин, батьки – мої росіяни. Але я люблю Україну – я тут виріс, закінчив школу, технікум, інститут, боксував, прославив цей край, Донбас. Треба триматися. Треба вірити в наших воїнів, і ми переможемо,

– сказав Мірошніченко.

Останнім часом боксер жив у притулку в Дніпрі. Зі своєю родиною він не підтримував стосунків. 6 грудня 2025 року серце Віктора Мірошніченка зупинилося.

