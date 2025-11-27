Життя індійського баскетболіста Хардіка Раті обірвалося на ранковому тренуванні у Рохтаку. Камери відеоспостереження зафіксували момент трагедії, повідомляє 24 Канал з посиланням на HDTV.

Як загинув 16-річний індійський баскетболіст?

На кадрах відео видно, як Хардік самостійно відпрацьовує стрибки біля баскетбольного стовпа. В один з моментів хлопець схопився за обруч та повис на ньому. Проте конструкція не витримала ваги 16-річного юнака та впала йому на груди.

Інші баскетболісти, які були поруч, кинулися рятувати свого товариша. Вони змогли підняти стовп та відвезти Хардіка до лікарні. На жаль, життя гравця юнацької збірної Індії не вдалося врятувати. Через сильну кровотечу хлопець загинув.

Відео трагічного інциденту (обережно, 18+)

Місцева влада розпочала розслідування усіх обставин трагічної смерті баскетболіста. Зокрема вивчається стан спортивних споруд та дотримання заходів безпеки. На місці інциденту правоохоронці виявили, що баскетбольний стовп був іржавий, через що трапилася трагедія.

Двоюрідний брат баскетболіста Хадак Сінгх зазначив, що його родина зазнала непоправної втрати, яку не можливо компенсувати. Він поклав відповідальність за трагедію на спортивний департамент уряду Хар'яни (штат на півночі Індії – 24 Канал).

Майданчик було побудовано 2009 року за підтримки депутата Конгресу Діпендера Сінгха Худди. Стан стовпа був небезпечним. Тренер академії зустрічався з владою щонайменше десять разів, але заходів не вжили. Перевірка попереджала, що стовп може впасти в будь-який день,

– заявив брат загиблого спортсмена.

Після трагедії керівник уряду Хар'яни відсторонив одного чиновника та наказав перевірити усі спортивні споруди.

Що відомо про загиблого баскетболіста?