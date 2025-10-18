Йому було лише 35 років. Про цю трагедію на своїй сторінці в інстаграмі повідомив колишній баскетболіст, а нині військовий, Роман Новіков, інформує 24 Канал.
Що відомо про смерть Дениса Носкова?
Причини смерті спортсмена наразі залишаються невідомі. За інформацією basket.com.ua, останнім часом він проживав у Торонто.
Денчик, як так… Дякую дуже за все друже!!! Братан, я не можу повірити, скільки пережили разом… Земля пухом, і приглядай за нами з неба,
– написав Новіков.
Роман Новіков про смерть ексодноклубника / Скриншот зі сторіс баскетболіста
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса Носкова. Вічна пам'ять баскетболісту…
Нагадаємо, що нещодавно раптово помер колишній український арбітр Андрій Кутаков. Його серце зупинилося у 47 років.
Що відомо про Дениса Носкова?
Був вихованцем маріупольського баскетболу.
В Україні протягом кар'єри виступав за Азовмаш, Київ, Одесу, Черкаські Мавпи та Запоріжжя.
Також пограв за кордоном, де представляв грузинський Тбілісі та французький Тарб-Лурд.
Як зізнавався сам баскетболіст, найвдалішим для нього був сезон-2017/2018, коли під керівництвом Володимира Поляха Миколаїв уперше за 20 років зміг дійти до півфіналу в раунді плейоф Суперліги.
Свого часу захищав кольори молодіжної збірної України, а також національної команди з баскетболу 3×3.