Йому було лише 35 років. Про цю трагедію на своїй сторінці в інстаграмі повідомив колишній баскетболіст, а нині військовий, Роман Новіков, інформує 24 Канал.

Що відомо про смерть Дениса Носкова?

Причини смерті спортсмена наразі залишаються невідомі. За інформацією basket.com.ua, останнім часом він проживав у Торонто.

Денчик, як так… Дякую дуже за все друже!!! Братан, я не можу повірити, скільки пережили разом… Земля пухом, і приглядай за нами з неба,

– написав Новіков.



Роман Новіков про смерть ексодноклубника / Скриншот зі сторіс баскетболіста

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса Носкова. Вічна пам'ять баскетболісту…

Нагадаємо, що нещодавно раптово помер колишній український арбітр Андрій Кутаков. Його серце зупинилося у 47 років.

Що відомо про Дениса Носкова?