Кутаков з невідомих причин передчасно пішов з життя 1 жовтня 2025 року. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ДЮСШ управління освіти і науки Броварської міської ради.

Читайте також Закатували за жовто-блакитну стрічку: трагічна історія футболіста, який отримав Героя України

Що відомо про Кутакова?

Андрій Кутаков разом зі своїм братом Дмитром працював на матчах чемпіонату України. Рефері обслуговував протистояння як УПЛ, так й Першої та Другої ліг.

Згодом Андрій завершив кар'єру рефері та розпочав тренерську діяльність. Натомість його брата Дмитра відсторонили від футболу за порушення кодексу етики та чесної гри.

Відзначимо, що останнім часом Андрій Кутаков працював у Броварах у місцевому ДЮСШ. Колишній рефері був тренером, розвивав молодь, а також підтримував різні ініцативи спрямовані на розвиток спорту, зокрема, футболу.