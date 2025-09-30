Андрій Соловей захищав Україну від ворога у складі 225-го окремого штурмового полку. Трагічну новину повідомив харківський Металіст 1925 у своєму профілі в інстаграмі, передає 24 Канал.

Варте уваги Не тільки Усик і Шевченко: які українські спортсмени допомагають у війні з Росією

Батько якого гравця Металіста 1925 загинув на війні?

Батько молодого воротаря харків'ян виконував завдання на найпекельніших напрямках фронту.

Харківський клуб висловив співчуття своєму футболісту та іншим рідним захисника України.

Редакція сайту 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині захисника України! Вічна та світла пам'ять!

Що відомо про сина загиблого воїна?

17-річний воротар Металіста 1925, який грає за юнацьку команду харків'ян.

У поточному сезоні-2025/2026 взяв участь у 7 матчах юнаків Металіста 1925, у яких пропустив 9 голів та відіграв 3 поєдинки на нуль (дані Transfermarkt).

Двічі був у заявці головної команди Металіста 1925 у поєдинках проти Колоса та Полтави. Наразі Максим Соловей, який виступає під 12-м номером, ще не дебютував за основу харків'ян.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про загибель на фронті українського шахіста Антона Болдирева. Спортсмен був старшим лейтенантом і командиром взводу. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.