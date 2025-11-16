Його серце зупинилося 15 листопада. Причина смерті наразі невідома, повідомляє 24 Канал із посиланням на АВФУ.
Що відомо про Андрія Полуніна?
Останнім часом іменитий гравець працював скаутом у Металісті 1925. Він активно підтримував форму й не мав проблем зі здоров'ям. Легендарному українському футболісту було лише 54 роки.
Добрі спогади про нього житимуть в кожному, хто любив футбол і цінував його талант. Вічна памʼять,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Андрій Полунін 15 листопада ще грав у благодійному матчі легенд на підтримку ЗСУ, який організували в Луцьку... Трагічна подія сталася після ветеранського поєдинку.
Футбольна спадщина Андрія Полуніна
- Кар'єру розпочинав наприкінці 1980-х років у павлоградському Шахтарі.
- Звідти перейшов до Дніпра, де зробив собі ім'я у футболі та став справжньою легендою. За дніпровський клуб півзахисник сумарно провів 192 матчі, в яких забив 28 голів і віддав 31 асист (дані Transfermarkt).
- Полунін здобував срібні та бронзові медалі чемпіонату України та доходив до фіналу національного Кубка.
- Також виступав за київський ЦСКА, Кривбас, львівські Карпати та чотири роки провів у Німеччині, де представляв Нюрнберг, Санкт-Паулі та Рот-Вайс.
- За збірну України провів дев'ять матчів. У них він забив один гол і віддав чотири результативні передачі.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Полуніна. Вічна пам'ять легенді українського футболу…
