Его сердце остановилось 15 ноября. Причина смерти пока неизвестна, сообщает 24 Канал со ссылкой на АВФУ.

Что известно об Андрее Полунине?

В последнее время именитый игрок работал скаутом в Металлисте 1925. Он активно поддерживал форму и не имел проблем со здоровьем. Легендарному украинскому футболисту было всего 54 года.

Добрые воспоминания о нем будут жить в каждом, кто любил футбол и ценил его талант. Вечная память,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Андрей Полунин 15 ноября еще играл в благотворительном матче легенд в поддержку ВСУ, который организовали в Луцке... Трагическое событие произошло после ветеранского поединка.

Футбольное наследие Андрея Полунина

Карьеру начинал в конце 1980-х годов в павлоградском Шахтере.

Оттуда перешел в Днепр, где сделал себе имя в футболе и стал настоящей легендой. За днепровский клуб полузащитник суммарно провел 192 матча, в которых забил 28 голов и отдал 31 ассист (данные Transfermarkt).

Полунин добывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Украины и доходил до финала национального Кубка.

Также выступал за киевский ЦСКА, Кривбасс, львовские Карпаты и четыре года провел в Германии, где представлял Нюрнберг, Санкт-Паули и Рот-Вайс.

За сборную Украины провел девять матчей. В них он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Полунина. Вечная память легенде украинского футбола…

Напомним, что 10 ноября остановилось сердце еще одного известного украинского футболиста. В возрасте 88 лет скончался бывший форвард Черноморца Герман Шуйский.