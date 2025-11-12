Бывший футболист Черноморца Герман Шуйский ушел из жизни 10 ноября 2025 года в Одессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Черноморца.

Читайте также На войне погиб бывший футболист и тренер Михаил Толстяк

Что известно об экс-форварде Черноморца Шуйском?

Герман Алексеевич Шуйский родился 29 апреля 1937 года в российском городе Кольчугино. Футболом начал заниматься в местной команде Металлург. В 19 лет попал в любительский коллектив Крылья Советов из Белой Калитвы, где играл в течение пяти лет. Там его заметили тренеры ростовского СКА. Однако в армейской команде не задержался, ведь играл в дублирующем составе.

В 1962 году Германа Алексеевича пригласили в одесский Черноморец, который на тот момент выступал в Первой лиге, называвшейся класс Б. За "моряков" Шуйский сыграл два года, забив 7 голов в 29 поединках. В этот период также выступал за сборную УССР.

После Черноморца Герман Алексеевич играл за винницкий Локомотив, с которым стал чемпионом УССР. Впоследствии защищал цвета николаевского Судостроителя, измаильского Дунайца и енакиевского Шахтера. По информации Одесского футбола, Шуйский был одним из лучших бомбардиров в истории Дунайца.

Завершил игровую карьеру в любительской команде Восстание Татарбунары, с которой дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Одесской области.

После завершения карьеры работал тренером, занимался судейством и инспектированием матчей чемпионата Одесской области. В течение многих лет работал в Федерации Одесской области.

Прощание с Германом Алексеевичем состоялось 12 ноября в Одессе. Футбольный клуб Черноморец выразил соболезнования родным и близким яркого представителя поколения "моряков" 60-х годов.

Ранее сообщалось о смерти французского велогонщика Шарля Коста. Он был самым старым Олимпийским чемпионом.