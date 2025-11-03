Бывший французский велогонщик Шарль Кост умер в четверг, 30 октября. Титулованный спортсмен был старейшим живым олимпийским чемпионом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

Что известно о старейшем олимпийском чемпионе?

По информации Википедии, Шарль Кост родился 8 февраля 1924 года во французском Оллиуле. Французский велогонщик стал олимпийским чемпионом в командной гонке преследования на Играх-1948 в Лондоне. Его партнерами по сборной были Фернан Деканали, Пьер Адам и Серж Блюссоном. Эти олимпийские соревнования в столице Великобритании стали первыми после завершения Второй мировой войны.

В том же году Шарль Кост выиграл "бронзу" чемпионата мира в Амстердаме в индивидуальной гонке преследования. В 1949 году француз одержал свою самую крупную победу в карьере, выиграв престижный Гран-при наций – гонку на 142 километра.

Старейший олимпийский чемпион принял участие в открытии Игр-2024 в Париже. Шарль передвигался на инвалидной коляске. Он передал олимпийский огонь последней паре факелоносцев, французским золотым медалистам Мари-Жозе Перек и Тедди Ринеру. Кост стал одним из самых красивых образов Олимпиады-2024.

Будучи верующим, Шарль Кост говорил, что после смерти присоединится на небесах к своим трем товарищам по чемпионской команде. "Я скажу им: "Ребята, нас не забыли".

