На 52-й минуте матча 10-го тура испанской Ла Лиги Реал – Барселона (2:1) форвард "сливочных" Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. В этот момент потерял сознание фанат мадридского клуба Игаль Бродкин из Израиля, пишет 24 Канал со ссылкой на Cope.

Что случилось на матче Реал – Барселона?

По данным источника, несколько болельщиков, что были рядом с Бродкиным, сигнализировали арбитру, чтобы он остановил игру. Даже голкипер Реала Тибо Куртуа подошел к судье, но матч продолжили.

Медицинские службы "Сантьяго Бернабеу" оперативно оказали первую помощь и увезли фаната Реала в больницу Ла-Пас. К сожалению, все усилия реанимировать болельщика оказались напрасными. Через несколько часов у 50-летнего Игаля Бродкина остановилось сердце.

Мой отец был фанатом мадридского Реала до глубины души. Он передал свою страсть к клубу всей семье, мы были неразлучны на каждом матче,

– заявил его сын в эмоциональном заявлении, опубликованном клубом болельщиков.

На матче любимой команды умер Игаль Бродкин / фото клуба болельщиков Реала

Какие скандалы произошли на матче Реал – Барселона?