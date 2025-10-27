Подопечные Хаби Алонсо одержали важную победу (2:1) в первом Эль-Класико сезона 2025/2026. Тем не менее, в Реале не обошлось без скандала во время матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.
По теме Реал одерживает бешеную победу над Барселоной в горячем дерби в Ла Лиге
Почему Винисиус поссорился с тренером Реала?
На 72-й минуте Алонсо решил заменить нападающего Винисиуса на Родриго. Это вызвало возмущение у первого, который явно не хотел покидать поле и выражал свое недовольство.
Бразилец сначала пытался убедить тренера и остаться на поле. А когда Винисиус все же пошел на замену, то начал перепалку с Алонсо. В ходе нее "семерка" Реала даже пригрозил тренеру уходом из клуба.
Я? Почему я? Отъеб*сь, бл*. Всегда я. Я ухожу из команды. Лучше я уйду,
– высказал Винисиус тренеру Реала.
Алонсо сначала пытался успокоить Винисиуса, но потом начал игнорировать истерику нападающего. Бразилец же сразу направился в раздевалку в знак протеста.
Читайте также Лунин шокировал Переса: президент Реала в ответ выдвинул ультиматум украинцу
Позже форвард все же вернулся на скамейку запасных и даже принял участие в драке с представителями Барселоны вместе с Андреем Луниным. А уже на следующий день после игры Винисиус более взвешенно прокомментировал инцидент с Алонсо.
Это Эль-Класико, Многое происходит на поле и за его пределами. Мы стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать: ни молодых игроков, ни болельщиков,
– сказал бразилец в интервью Diario AS.
Отметим, что Винисиус не отметился результативными действиями в матче против Барселоны. Но бразилец сыграл важную роль во втором голе, ведь после его забега на фланге мяч оказался у Милитао, который ассистировал на Беллингема.
Реал в сезоне 2025/2026
- Мадридский клуб мощно начал новый сезон. Летом мадридцы сменили тренера, вместо Карло Анчелотти команду возглавил Хаби Алонсо.
- В 10-ти турах Ла Лиги Реал одержал девять побед, уступив лишь в мадридском дерби Атлетико (2:5). Это позволяет "бланкос" возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании.
- Мадридцы опережают Барселону на пять очков. В Лиге чемпионов у Реала также нет проблем, команда выиграла три матча из трех.
- Винисиус остается ключевым игроком "бланкос", записав на свой счет по 5 голов и ассистов. Однако главной звездой Реала при Алонсо все же является Килиан Мбаппе, который оформил уже аж 16 мячей.