Реал и Барселона отыграли свой первый очный матч в сезоне 2025/2026. Команды сошлись в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в рамках 10 тура Ла Лиги, сообщает 24 Канал.
Кто был фаворитом матча?
Мадридцы считались фаворитами отчетной встречи. Команда Алонсо подошла к дерби без особых потерь и в прекрасной форме. Реал выиграл 11 из 12-ти матчей этого сезона.
Это позволяло "бланкос" возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. Однако Барселона располагалась всего в двух очках позади и могла опередить мадридцев в случае победы.
Последние матчи между принципиальными соперниками были как раз за каталонцами, которые выиграли аж пять последних Эль-Класико. Однако кадровая ситуация у Барсы была совсем плохой.
Проблемы у Барселоны
Ханси Флик не мог рассчитывать на Левандовского, Рафинью, Гави, Кристенсена и Ольмо. Да и сам немецкий тренер был не у поля из-за дисквалификации.
В такой ситуации большие надежды возлагались на Ламина Ямаля как лидера атаки. Испанца поддерживали Ферран Торрес и Марку Рэшфорд. В конце концов Ямалю не удалось показать себя на максимум.
Реал – Барселона 2:1
Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Лопес, 38.
Реал владел инициативой в первом тайме и забил несколько голов усилиями Мбаппе. Однако VAR отменял их из-за офсайдов. И тем не менее Килиан таки смог открыть счет в середине первого тайма.
Мбаппе открыл счет в Эль-Класико: смотреть видео
Беллингем крутым пасом вывел нападающего один на один со Щенсным и Мбаппе без проблем переиграл поляка. Барселона проснулась ближе к перерыву и смогла восстановить паритет на 38 минуте.
Рэшфорд прорвался в штрафную площадку хозяев и сбросил под удар Фермину Лопесу. Испанец без проблем пробил Куртуа. Но все же на перерыв Реал ушел с преимуществом.
Фермин Лопес сравнял счет: смотреть видео
Винисиус создал опасность после слалома на фланге. Бразилец навесил на Милитао, а тот сбросил на Беллингема. Джуд с пары метров расстрелял ворота Щенсного.
Беллингем вывел Реал вперед: смотреть видео
В начале второго тайма Реал мог еще увеличить преимущество, когда Эрик Гарсия сыграл рукой в собственной площадке. Однако Щенсный подтвердил свой класс на пенальти, отбив удар Мбаппе с отметки.
После этого Барселона забрала мяч к своим ногам. Реал же логично делал ставку на контратаки и это могло принести свою пользу. Браим Диас помог Беллингему забить, но перед этим марокканец залез в офсайд.
Каталонцам нужны были замены на усиление нападения, но сказалась нехватка кадров на скамейке запасных. В итоге Барселоне так и не хватило ресурса, чтобы спасти эту игру.
Турнирное положение в Ла Лиге
- Реал одержал уже девятую победу в 10-ти встречах чемпионата Испании. Успех в Эль-Класико позволил подопечным Алонсо увеличить отрыв от Барселоны.
- Каталонцы теперь отстают от мадридцев на пять баллов. Это уже третье поражение для команды Ханси Флика в этом сезоне во всех турнирах.
- Также Реал прервал пятиматчевую серию из поражений в Эль-Класико. В следующем туре Реал сразится дома с Валенсией, тогда как Барселона будет принимать дома Эльче.
- В Лиге чемпионов Реал имеет три победы в трех матчах, что позволяет ему быть среди лидеров таблицы. Барселна же выиграла две встречи и сейчас занимает 9 место.