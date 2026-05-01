Легендарное поколение динамовцев могло и вообще остаться без денег, но на выплатах настаивал тренер Валерий Лобановский. А вот соперники потери очень щедрые вознаграждения, обещанные их руководством, рассказал Михайличенко в интервью ютуб-проекту Дениса Бойко.

Сколько заплатили Динамо за успех в Кубке Кубков?

По словам Михайличенко, футболисты не сильно думали о деньгах, когда выходили на поле, а руководство и советская власть не стимулировали игроков обещаниями о премиальных.

В общем практику выплат поощрял Валерий Лобановский – он доказывал чиновникам, что команда, которая зарабатывает деньги для государства, заслуживает получить свою долю.

Мы за Кубок Кубков получили по 500 долларов – это нормально. В Кубке Кубков каждому игроку Атлетико обещали, писали тогда газеты, по 10 тысяч долларов – а мы их за 500 загнали, и все. Тогда даже для Советского Союза это были неплохие деньги, но это же не те деньги, которые должны были бы получать футболисты за такую победу. Но я же говорю, для нас никогда деньги не играли важную роль,

– поделился Михайличенко.

Позже за выступления на чемпионате Европы 1988 года, где фактически в футболках Советского Союза играл переодетый состав Динамо, Михайличенко и другие сборники получили уже по 23 тысячи немецких марок. Для тех времен это была солидная сумма: при переходе на евро марка обменивалась по курсу около 2:1.

В каких условиях Динамо пришлось играть финал Кубка Кубков?

Матч за евротрофей происходил за считанные дни после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Советское общество не знало доподлинно масштабов катастрофы, а футболисты узнавали обо всем по слухам и рассказам знакомых.

Лобановский мотивировал команду на финал с Атлетико, говоря о необходимости дать людям заряд позитива в тяжелые времена. А комментатор матча Валентин Щербачев стал первым человеком, который сказал правду в прямом эфире о том, что произошла трагедия. За это его наказало руководство советского телевидения.

Михайличенко вспоминает, что после финала во французском Лионе команду заставили вернуться в Киев. И даже не позволили покинуть город, когда стало понятно, что уровень радиации растет. Посреди жары игроки тренировались в плотной одежде, чтобы попытаться защититься от опасности.

Чего достиг Михайличенко как игрок?

По данным статистического портала Transfermarkt, Алексей Михайличенко, помимо победы в Кубке Кубков, трижды становился чемпионом Советского Союза, четыре раза выигрывал Кубок СССР и стал золотым олимпийским медалистом в 1988 году.

Михайличенко принадлежит уникальное достижение: три подряд чемпионства с тремя разными клубами в трех разных странах. Речь идет о выигрыше титулов в СССР, Италии и Шотландии с соответственно Динамо, Сампдорией и Рейнджерс.

Михайличенко один из немногих, кто играл за три разные национальные сборные: СССР, СНГ и Украины.