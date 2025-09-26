Очередная легенда футбола объявил о завершении карьеры. Знаменитый футболист Серхио Бускетс решил окончательно повесить бутсы на гвоздь, о чем стало известно 24 Каналу со ссылкой на COPE.

Когда завершит Бускетс?

Сейчас испанцу 37 лет и он является игроком Интер Майами. На днях Бускетс отметился гениальным ассистом на Лионеля Месси. Теперь же у себя в соцсетях Серхио написал о завершении карьеры.

Спасибо всем и футболу за так много, что у меня есть. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории,

– написано в посте в инстаграме Бускетса.

Ожидается, что хавбек завершит с футболом после финиша сезона в МЛС. Серхио является воспитанником Барселоны, за которую выступал с 2008 по 2023 годы.

За каталонцев Бускетс провел 722 матча, что является третьим показателем в истории клуба. Игрок забил 18 голов и отдал 46 ассистов. На его счету аж 36 трофеев, а именно:

3 Лиги чемпионов

9 чемпионств в Ла Лиге

7 Кубка Испании

7 Суперкубков Испании

3 Суперкубка УЕФА

3 Клубных чемпионата мира

Также Бускетс стал легендой сборной Испании. В составе "фурии роха" игрок провел 143 матча, забив два гола. Он является третьим гвардейцем в истории команды, с которой выигрывал чемпионат мира-2010 и Евро-2012.

Как обстоят дела в Интер Майами?