Чергова легенда футболу оголосив про завершення кар'єри. Знаменитий футболіст Серхіо Бускетс вирішив остаточно повісити бутси на цвях, про що стало відомо 24 Каналу з посиланням на COPE.

Коли завершить Бускетс?

Наразі іспанцю 37 років і він є гравцем Інтер Маямі. На днях Бускетс відзначився геніальним асистом на Ліонеля Мессі. Тепер же у себе в соцмережах Серхіо написав про завершення кар'єри.

Дякую всім і футболу за так багато, що у мене є. Ви завжди будете частиною цієї прекрасної історії,

– написано у пості в інстаграмі Бускетса.

Очікується, що хавбек завершить із футболом після фінішу сезону в МЛС. Серхіо є вихованцем Барселони, за яку виступав з 2008 по 2023 роки.

За каталонців Бускетс провів 722 матчі, що є третім показником в історії клубу. Гравець забив 18 голів та віддав 46 асистів. На його рахунку аж 36 трофеїв, а саме:

3 Ліги чемпіонів

9 чемпіонств у Ла Лізі

7 Кубку Іспанії

7 Суперкубків Іспанії

3 Суперкубки УЄФА

3 Клубних чемпіонати світу

Також Бускетс став легендою збірної Іспанії. У складі "фурії роха" гравець провів 143 матчі, забивши два голи. Він є третім гвардійцем в історії команди, з якою вигравав чемпіонат світу-2010 та Євро-2012.

Як йдуть справи в Інтер Маямі?