Чергова легенда футболу оголосив про завершення кар'єри. Знаменитий футболіст Серхіо Бускетс вирішив остаточно повісити бутси на цвях, про що стало відомо 24 Каналу з посиланням на COPE.
Коли завершить Бускетс?
Наразі іспанцю 37 років і він є гравцем Інтер Маямі. На днях Бускетс відзначився геніальним асистом на Ліонеля Мессі. Тепер же у себе в соцмережах Серхіо написав про завершення кар'єри.
Дякую всім і футболу за так багато, що у мене є. Ви завжди будете частиною цієї прекрасної історії,
– написано у пості в інстаграмі Бускетса.
Очікується, що хавбек завершить із футболом після фінішу сезону в МЛС. Серхіо є вихованцем Барселони, за яку виступав з 2008 по 2023 роки.
За каталонців Бускетс провів 722 матчі, що є третім показником в історії клубу. Гравець забив 18 голів та віддав 46 асистів. На його рахунку аж 36 трофеїв, а саме:
- 3 Ліги чемпіонів
- 9 чемпіонств у Ла Лізі
- 7 Кубку Іспанії
- 7 Суперкубків Іспанії
- 3 Суперкубки УЄФА
- 3 Клубних чемпіонати світу
Також Бускетс став легендою збірної Іспанії. У складі "фурії роха" гравець провів 143 матчі, забивши два голи. Він є третім гвардійцем в історії команди, з якою вигравав чемпіонат світу-2010 та Євро-2012.
Як йдуть справи в Інтер Маямі?
- Команда Серхіо Бускетса вже гарантувала собі вихід у плей-оф. Інтер Маямі посідає третє місце у Східній конференції, відстаючи від лідера на 5 балів.
- До 1/8 фіналу напряму вийде по сім найкращих клубів Західної та Східної конференцій. Ще два місця у цій стадії будуть розіграні у стикових матчах між клубами з 8 та 9 місць.
- У поточному сезоні Бускетс має на своєму рахунку 28 матчів у МЛС, в яких відзначився вісьмома асистами. Нещодавно він допоміг Інтер Маямі вийти у фінал Кубка ліг.