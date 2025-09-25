В чемпіонаті МЛС продовжується регулярний сезон-2025. Черговий матч в рамках Східної конференції відіграв Інтер Маямі, який завітав у гості до Нью-Йорк Сіті, повідомляє 24 Канал.
Як Мессі познущався з суперників?
У разі перемоги команда Хав'єра Маскерано гарантувала б собі вихід у плей-оф МЛС. У старті "чапель" вийшли усі їх головні зірки, в тому числі Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Ліонель Мессі.
Зрештою матч став бенефісом ексзірок Барселони. Суарес забив з пенальті, а Бускетс віддав два асисти. Головною ж дійовою особою зустрічі став Ліонель Мессі.
Аргентинець оформив дубль в другому таймі завдяки ефектним голам. У першому випадку Лео реалізував вихід сам на сам із кіпером після геніального пасу Бускетса.
Дубль Ліонеля Мессі у матчі Нью-Йорк Сіті – Інтер Маямі: дивитися відео
А під завісу гри Мессі у дриблінгу познущався із захисника Нью-Йорк Сіті та забив вдруге. У підсумку Інтер Маямі здобув впевнену перемогу з рахунком 4:0.
Становище Інтер Маямі в МЛС
- Завдяки успіху в Нью-Йорку "чаплі" гарантували собі вихід у плей-оф. Команда піднялась на третє місце у Східній конференції, відстаючи від лідера на 5 балів при двох матчах в запасі.
- До 1/8 фіналу напряму потрапляє по сім найкращих клубів Західної та Східної конференцій. Ще два клуби учасники визначаються у стиковому раунді між 8-ми та 9-ми командами.
- Мессі продовжує залишатися головною зіркою як Інтер Маямі, так і всього МЛС. Аргентинець оформив 24 голи та 14 асистів у 23-х матчах поточного сезону.
- Нещодавно Мессі допоміг Інтер Маямі вийти у фінал Кубка ліг. "Чаплі" пройшли у півфіналі Орландо Сіті, але у вирішальному матчі розгромно програли Сіетл Саундерс.