"Чаплі" здобули перемогу з рахунком 3:1. Головним героєм цієї зустрічі став легендарний Ліонель Мессі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Домовленість досягнута: Динамо погодилося продати свого лідера у європейський клуб

Як Мессі допоміг команді пробитися у фінал?

Проте старт поєдинку був за "левами". Наприкінці першого тайму вони вийшли вперед завдяки зусиллям двох футболістів, які раніше грали у Європі – Марко Пашалич забив після асисту Луїса Муріеля.

Зірковий Інтер Маямі поступався у цій зустрічі до 77-ї хвилини. Після цього до справи взявся Ліонель Мессі, який вкотре зробив різницю для своєї команди.

Спочатку зірковий аргентинець відзначився з пенальті, а на 88-й хвилині сміливо пішов на ешелоновану оборону суперників, обігрався у стінку з Хорді Альбою та вивів свою команду вперед. Уже в компенсований час крапку в матчі поставив Теласко Сеговія, відзначившись голом після асисту Луїса Суареса.

Дивіться відеоогляд поєдинку Інтер Маямі – Орландо Сіті

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ліонель Мессі провів 25 матчів на клубному рівні. В них він забив 20 голів і віддав 10 асистів.

До слова. Суперником "чапель" у фіналі стане Сіетл Саундерс. Їх протистояння відбудеться 1 вересня о 3:00 за київським часом.

Нагадаємо, що наразі Ліонель Мессі є найтитулованішим гравцем в історії футболу. У майбутньому поєдинку він може здобути свій 47-й трофей. Востаннє аргентинець тріумфував у змаганнях восени минулого року, коли став чемпіоном Східної конференції МЛС.