Ходило чимало чуток про його трансфер і, судячи з усього, він усе ж таки відбудеться, повідомляє 24 Канал. Про перехід мають повідомити уже найближчим часом, про що заявили декілька інсайдерів і частково натякнув головний тренер Динамо.

Що вказує на трансфер Ваната?

За інформацією журналіста Дмитра Пасічника, матч у Сербії проти Маккабі Тель-Авів 21 серпня став останнім для Владислава Ваната у складі "біло-синіх". Ігор Суркіс взяв до уваги бажання футболіста та прийняв пропозицію іспанської Жирони, яка склала 17 мільйонів євро + бонуси.

Також про цей перехід висловився авторитетний каталонський журналіст Ніл Сола, Він заявив, що кінцева домовленість не досягнута, але все має бути остаточно фіналізовано протягом 28 серпня.

За його інформацією сума трансферу складе 15 мільйонів євро + відсоток від перепродажу. Журналіст повідомив, що Владислав Ванат уже погодив контракт з іспанським клубом на п'ять років.

Ще одним непрямим підтвердженням, що форвард залишить Динамо, є пресконференція Олександра Шовковського перед матчем проти Маккабі Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи. Він заявив, що нападник пропустить цю важливу гру, хоча в нього немає пошкодження.

До слова. У сезоні-2025/2026 Владислав Ванат продовжив демонструвати хорошу статистику після двох попередніх успішних кампаній. Він провів сім матчів у складі "біло-синіх", у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що напередодні було оголошено заявку збірної України на вересневі матчі відбору до ЧС-2026. У неї потрапив і Ванат.