Ходило немало слухов о его трансфере и, судя по всему, он все же состоится, сообщает 24 Канал. О переходе должны сообщить уже в ближайшее время, о чем заявили несколько инсайдеров и частично намекнул главный тренер Динамо.

Что указывает на трансфер Ваната?

По информации журналиста Дмитрия Пасечника, матч в Сербии против Маккаби Тель-Авив 21 августа стал последним для Владислава Ваната в составе "бело-синих". Игорь Суркис принял во внимание желание футболиста и принял предложение испанской Жироны, которое составило 17 миллионов евро + бонусы.

Также об этом переходе высказался авторитетный каталонский журналист Нил Сола, Он заявил, что конечная договоренность не достигнута, но все должно быть окончательно финализировано в течение 28 августа.

По его информации сумма трансфера составит 15 миллионов евро + процент от перепродажи. Журналист сообщил, что Владислав Ванат уже согласовал контракт с испанским клубом на пять лет.

Еще одним косвенным подтверждением, что форвард покинет Динамо, является пресс-конференция Александра Шовковского перед матчем против Маккаби Тель-Авив в квалификации Лиги Европы. Он заявил, что нападающий пропустит эту важную игру, хотя у него нет повреждения.

К слову. В сезоне-2025/2026 Владислав Ванат продолжил демонстрировать хорошую статистику после двух предыдущих успешных кампаний. Он провел семь матчей в составе "бело-синих", в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что накануне было объявлена заявка сборной Украины на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2026. В нее попал и Ванат.