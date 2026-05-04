Турнир традиционно считается одной из важнейших площадок для открытия будущих звезд женского футбола. Именно на таких соревнованиях начинался путь многих футболисток, которые впоследствии становились лидерами топ-клубов Европы и национальных сборных, сообщает 24 Канал.

Где смотреть чемпионат Европы 2026 года?

Матчи финального этапа УЕФА чемпионата Европы 2026 U-17 среди женщин будут доступны на OTT-платформе медиасервиса MEGOGO по подпискам "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Кроме того, прямая трансляция избранных матчей турнира для болельщиков будет доступна бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч первого тура группового этапа Северная Ирландия - Англия прокомментирует Вадим Шевякин, поединок Норвегия – Германия – Виталий Кравченко. На игре Франция – Польша за комментаторским микрофоном будет работать Роман Котляр, а на матче Испания – Финляндия – Александр Сукманский.

Нынешний чемпионат будет иметь еще и особое значение, ведь станет квалификационным этапом от УЕФА к ЧМ-2026 (WU17), который пройдет в Марокко. Поэтому для участниц на кону будут стоять не только медали континентального первенства, но и путевки на мировую арену.

Среди главных интриг турнира – борьба ведущих европейских футбольных школ за чемпионский титул, противостояние новых талантов, которые уже сейчас привлекают внимание скаутов ведущих клубов, а также борьба за выход на чемпионат мира. Для болельщиков это возможность увидеть будущее женского футбола еще до того, как эти футболистки засияют на взрослом уровне.

Трансляции матчей финального этапа УЕФА чемпионата Европы 2026 U-17 среди женщин дадут украинским болельщикам возможность следить за самыми талантливыми молодыми футболистками Европы и оценить уровень современного женского футбола.

Участники турнира:

Группа А: Северная Ирландия (страна-хозяйка), Англия, Германия, Норвегия

Группа В: Испания, Франция, Финляндия, Польша

К сожалению, девичья сборная Украины WU-17 под руководством Людмилы Лемешко не смогла пробиться в финальную часть турнира – после первого раунда квалификации наша команда заняла последнее место в своей группе Лиги А и потеряла шансы на выход на Евро, опустившись в Лигу B. Впрочем, в апреле наша команда продемонстрировала характер во втором раунде отбора: сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Болгарии (2: 2) и уверенно победила Боснию и Герцеговину (4: 1). Благодаря этим результатам украинки выиграли группу B5 и вернулись в Лигу А, сделав важный шаг к будущим международным турнирам.