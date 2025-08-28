Накануне этого поединка состоялась традиционная пресс-конференция с участием тренеров. В ней Александр Шовковский, в частности, прокомментировал слухи о конфликте с Андреем Ярмоленком, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

Что сказал Шовковский о конфликте с Ярмоленком?

Наставник "бело-синих" заявил, что все очень гиперболизировали и на самом деле на тренировке просто состоялся рабочий момент, которых бывает множество в каждой команде. Поэтому он и футболист только улыбнулись, когда увидели новость об их ссоре.

"Команда, по сути, на сборах уже второй месяц. И в команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы – это уже ни на какую голову не налазит.

Если бы все произошло так, как это преподнеслось, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все, улыбнулись. И это ничего не изменило: все равно надо решать задачу и делать все от нас зависящее, чтобы этого добиться", – заявил Шовковский.

Речь идет о конфликте, который произошел перед ответным матчем Лиги чемпионов между Динамо и Пафосом. Тогда Игорь Бурбас сообщил, что тренер киевлян в грубой форме выгнал с тренировки Андрея Ярмоленка якобы из-за ненадлежащей самоотдачи футболиста.

Отметим, что поединок Динамо – Маккаби состоится в Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что на пресс-конференции слухи о конфликте с главным тренером прокомментировал и Андрей Ярмоленко. Он был довольно лаконичным по этой ситуации.