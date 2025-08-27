После распада СССР эти клубы провели между собой всего четыре матча на официальном уровне. 24 Канал вспоминает последнюю встречу, которая состоялась ровно 17 лет назад и подарила украинским болельщикам настоящее наслаждение.

Как Динамо уничтожило Спартак?

В начале сезона-2008/2009 волею жеребьевки команды стали соперниками в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом поединке в Москве "бело-синие" уничтожили соперников со счетом 4:1.

После этого принципиальные оппоненты должны были провести ответный матч, перед которым из России звучало немало дерзких заявлений о камбэке в Киеве. Однако на поле хозяева продемонстрировали снова, кто является лучшей командой.

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского украинский клуб снова деклассировал москвичей. "Бело-синие" повторили результат первого матча, а голами отметились Артем Милевский (дубль), Александр Алиев и Исмаэль Бангура.

Как Динамо разгромило Спартак: смотрите видео

Отметим, что благодаря этому феерическому выступлению киевляне пробились в групповой этап Лиги чемпионов, где заняли третье место и оказались в Кубке УЕФА. Там "бело-синие" громко пошумели, дойдя в конце концов до полуфинала.

К слову. Уже 28 августа Динамо сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч против Маккаби Тель-Авив начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что накануне у "бело-синих" появился новый тренер. С командой будет работать иностранный специалист, который ранее возглавлял польский Радомяк.