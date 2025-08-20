В воскресенье, 24 августа, Украина будет праздновать свой 34-й День Независимости. По этому случаю 24 Канал решил вспомнить украинцев, которые имеют в своей коллекции "Золотой мяч".
Кто из украинских футболистов выигрывал "Золотой мяч"?
Первым обладателем престижной награды стал легенда киевского Динамо Олег Блохин. Он получил ее в 1975 году после феноменального сезона с "бело-синими".
Бывший форвард опередил в голосовании Франца Бекенбауэра и Йохана Кройфа. Украинец набрал 122 очка, что было абсолютным рекордом на то время.
Блохин с "Золотым мячом-1975" / Фото ФК Динамо
Прошло 11 лет и уже другой форвард "бело-синих" получил мировое признание. Динамо в том сезоне стало победителем Кубка обладателей кубков, одолев в финале мадридский Атлетико.
У Валерия Лобановского было немало сильных исполнителей в составе, но сиял коллектив в первую очередь благодаря командным действиям. Лучшим бомбардиром того турнира стал Игорь Беланов и в конце концов именно его журналисты выбрали игроком года.
Украинец опередил в голосовании Гари Линекера и Эмилио Бутрагеньо. Англичанин до сих пор считает, что его ограбили и именно он заслужил награду.
А третьим обладателем "Золотого мяча" из Украины стал Андрей Шевченко. Он, как и двое предыдущих победителей, был также форвардом киевского Динамо, но награду получил уже за выступления в итальянском Милане.
Действующий глава УАФ был награжден в 2004 году. Перед этим он завоевал с "россонери" чемпионство, став лучшим бомбардиром Серии А, а также триумфовал в Суперкубке Италии.
Украинец в голосовании опередил звезд Барселоны Деку и Роналдиньо. Что интересно, с бразильцем он впоследствии провел один сезон в составе Милана перед возвращением в родное Динамо.
Отметим, что, кроме трех победителей, было еще немало футболистов из Украины, которые оказывались среди списка номинантов на награду "Золотой мяч". Последний раз это было совсем недавно – Артем Довбик занял 29-е место в 2024 году.
Все претенденты на "Золотой мяч" от Украины
- Юрий Войнов
- Владимир Мунтян
- Евгений Рудаков
- Олег Блохин
- Леонид Буряк
- Олег Протасов
- Анатолий Демьяненко
- Игорь Беланов
- Александр Заваров
- Павел Яковенко
- Алексей Михайличенко
- Олег Кузнецов
- Андрей Шевченко
- Александр Шовковский
- Артем Довбик
Хочется верить, что уже совсем скоро этот список пополнится новым именем. Сейчас в Украине есть несколько футболистов, которые играют в топовых чемпионатах. В частности, невероятный потенциал имеет Илья Забарный, который после перехода в ПСЖ оказался в топ-15 самых дорогих защитников в истории футбола.