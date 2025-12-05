Тур начнется матчем в Киеве, где луганская Заря будет противостоять львовским Карпатам. Команды являются соседками в турнирной таблице УПЛ, информирует 24 Канал.

Какое расписание игр 15-го тура УПЛ 2025 – 2026?

Центральной встречей уик-энда станет матч в Ковалевке. В субботу сенсационный Колос, занимающий четвертое место в УПЛ, будет принимать лидера чемпионата Шахтер.

Не так давно команда Руслана Костышина уже обыграла Динамо и теперь хочет продолжить свое бешеное шествие. Что же касается "бело-синих", то подопечные Игоря Костюка сойдутся с новичком УПЛ Кудривкой.

Сейчас киевляне на явном спаде после четырех подряд поражений в чемпионате. Также непростой матч ждет Полесье, которое пожалует в гости к Руху. Львовяне выиграли два последних матча и выбрались из зоны прямого вылета.

Расписание 15-го тура:

5 декабря, 18:00 . Заря – Карпаты

6 декабря, 13:00 . ЛНЗ – Оболонь

6 декабря, 15:30 . Колос – Шахтер

6 декабря, 18:00 . Кудривка – Динамо

7 декабря, 13:00 . Кривбасс – Александрия

7 декабря, 15:30 . Металлист 1925 – Верес

7 декабря, 18:00 . Рух – Полесье

. Рух – Полесье 8 декабря, 15:30. Полтава – Эпицентр

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 14 9 4 1 37 – 12 31 2. ЛНЗ 14 9 2 3 15 – 8 29 3. Полесье 14 8 3 3 23 – 8 27 4. Колосс 14 6 5 3 16 – 12 23 5. Кривбас 14 6 4 4 24 – 23 22 6. Металлист 1925 14 5 6 3 15 – 11 21 7. Динамо 14 5 5 4 30 – 20 20 8. Заря 14 5 5 4 18 – 16 20 9. Карпаты 14 4 7 4 18 – 17 19 10. Верес 14 4 6 4 13 – 14 18 11. Оболонь 14 4 5 5 11 – 21 17 12. Кудривка 14 4 2 8 17 – 27 14 13. Рух 14 4 1 9 12 – 22 13 14. Эпицентр 14 3 2 9 15 – 22 11 15. Александрия 14 2 4 8 13 – 24 10 16. Полтава 14 2 3 9 13 – 33 9

