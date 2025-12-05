Тур начнется матчем в Киеве, где луганская Заря будет противостоять львовским Карпатам. Команды являются соседками в турнирной таблице УПЛ, информирует 24 Канал.

По теме УПЛ-2025 – 2026 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание

Какое расписание игр 15-го тура УПЛ 2025 – 2026?

Центральной встречей уик-энда станет матч в Ковалевке. В субботу сенсационный Колос, занимающий четвертое место в УПЛ, будет принимать лидера чемпионата Шахтер.

Не так давно команда Руслана Костышина уже обыграла Динамо и теперь хочет продолжить свое бешеное шествие. Что же касается "бело-синих", то подопечные Игоря Костюка сойдутся с новичком УПЛ Кудривкой.

Сейчас киевляне на явном спаде после четырех подряд поражений в чемпионате. Также непростой матч ждет Полесье, которое пожалует в гости к Руху. Львовяне выиграли два последних матча и выбрались из зоны прямого вылета.

Расписание 15-го тура:

  • 5 декабря, 18:00. Заря – Карпаты
  • 6 декабря, 13:00. ЛНЗ – Оболонь
  • 6 декабря, 15:30. Колос – Шахтер
  • 6 декабря, 18:00. Кудривка – Динамо
  • 7 декабря, 13:00. Кривбасс – Александрия
  • 7 декабря, 15:30. Металлист 1925 – Верес
  • 7 декабря, 18:00. Рух – Полесье
  • 8 декабря, 15:30. Полтава – Эпицентр

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

МЕСТО

КОМАНДА

ИГРЫ

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Шахтёр

14

9

4

1

37 – 12

31

2.

ЛНЗ

14

9

2

3

15 – 8

29

3.

Полесье

14

8

3

3

23 – 8

27

4.

Колосс

14

6

5

3

16 – 12

23

5.

Кривбас

14

6

4

4

24 – 23

22

6.

Металлист 1925

14

5

6

3

15 – 11

21

7.

Динамо

14

5

5

4

30 – 20

20

8.

Заря

14

5

5

4

18 – 16

20

9.

Карпаты

14

4

7

4

18 – 17

19

10.

Верес

14

4

6

4

13 – 14

18

11.

Оболонь

14

4

5

5

11 – 21

17

12.

Кудривка

14

4

2

8

17 – 27

14

13.

Рух

14

4

1

9

12 – 22

13

14.

Эпицентр

14

3

2

9

15 – 22

11

15.

Александрия

14

2

4

8

13 – 24

10

16.

Полтава

14

2

3

9

13 – 33

9

Как закончился 14-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Главная сенсация минувшего уик-энда снова была с участием Динамо. Киевляне умудрились проиграть на своем поле последней команде УПЛ Полтаве (1:2). Это был первый матч "бело-синих" после увольнения Александра Шовковского.
  • Шахтер также не смог выиграть свой матч, сыграв вничью с Кривбассом. Более того, "горняки" смогли избежать поражения лишь в компенсированное время.
  • Зато ЛНЗ продолжает свою сенсационную серию, выиграв третий матч подряд. На этот раз подопечные Виталия Пономарева минимально одолели Кудривку.
  • На сей раз Проспер Оба отметился ассистом, а не голом. Нигериец лидирует в таблице бомбардиров УПЛ на пару с Юрием Климчуком из Колоса. У обоих игроков по 7 голов. В свою очередь Филипп Будковский (Заря) и Николай Гайдучик (Полесье) имеют по шесть мячей.