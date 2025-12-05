Тур розпочнеться матчем у Києві, де луганська Зоря протистоятиме львівським Карпатам. Команди є сусідками у турнірній таблиці УПЛ, інформує 24 Канал.

До теми УПЛ-2025 – 2026 з футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад

Який розклад ігор 15-го туру УПЛ 2025 – 2026?

Центральною зустріччю вікенду стане матч у Ковалівці. В суботу сенсаційний Колос, який посідає четверте місце в УПЛ, прийматиме лідера чемпіонату Шахтар.

Не так давно команда Руслана Костишина вже обіграла Динамо і тепер хоче продовжити свою шалену ходу. Що ж стосується "біло-синіх", то підопічні Ігоря Костюка зійдуться із новачком УПЛ Кудрівкою.

Наразі кияни на явному спаді після чотирьох поспіль поразок в чемпіонаті. Також непростий матч чекає на Полісся, яке завітає в гості до Руха. Львів'яни виграли два останні матчі та вибрались із зони прямого вильоту.

Розклад 15-го туру:

5 грудня, 18:00 . Зоря – Карпати

. Зоря – Карпати 6 грудня, 13:00 . ЛНЗ – Оболонь

. ЛНЗ – Оболонь 6 грудня, 15:30 . Колос – Шахтар

. Колос – Шахтар 6 грудня, 18:00 . Кудрівка – Динамо

. Кудрівка – Динамо 7 грудня, 13:00 . Кривбас – Олександрія

. Кривбас – Олександрія 7 грудня, 15:30 . Металіст 1925 – Верес

. Металіст 1925 – Верес 7 грудня, 18:00 . Рух – Полісся

. Рух – Полісся 8 грудня, 15:30. Полтава – Епіцентр

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 14 9 4 1 37 – 12 31 2. ЛНЗ 14 9 2 3 15 – 8 29 3. Полісся 14 8 3 3 23 – 8 27 4. Колос 14 6 5 3 16 – 12 23 5. Кривбас 14 6 4 4 24 – 23 22 6. Металіст 1925 14 5 6 3 15 – 11 21 7. Динамо 14 5 5 4 30 – 20 20 8. Зоря 14 5 5 4 18 – 16 20 9. Карпати 14 4 7 4 18 – 17 19 10. Верес 14 4 6 4 13 – 14 18 11. Оболонь 14 4 5 5 11 – 21 17 12. Кудрівка 14 4 2 8 17 – 27 14 13. Рух 14 4 1 9 12 – 22 13 14. Епіцентр 14 3 2 9 15 – 22 11 15. Олександрія 14 2 4 8 13 – 24 10 16. Полтава 14 2 3 9 13 – 33 9

Як закінчився 14-й тур УПЛ 2025 – 2026?