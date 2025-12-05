Тур розпочнеться матчем у Києві, де луганська Зоря протистоятиме львівським Карпатам. Команди є сусідками у турнірній таблиці УПЛ, інформує 24 Канал.

До теми УПЛ-2025 – 2026 з футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад

Який розклад ігор 15-го туру УПЛ 2025 – 2026?

Центральною зустріччю вікенду стане матч у Ковалівці. В суботу сенсаційний Колос, який посідає четверте місце в УПЛ, прийматиме лідера чемпіонату Шахтар.

Не так давно команда Руслана Костишина вже обіграла Динамо і тепер хоче продовжити свою шалену ходу. Що ж стосується "біло-синіх", то підопічні Ігоря Костюка зійдуться із новачком УПЛ Кудрівкою.

Наразі кияни на явному спаді після чотирьох поспіль поразок в чемпіонаті. Також непростий матч чекає на Полісся, яке завітає в гості до Руха. Львів'яни виграли два останні матчі та вибрались із зони прямого вильоту.

Розклад 15-го туру:

  • 5 грудня, 18:00. Зоря – Карпати
  • 6 грудня, 13:00. ЛНЗ – Оболонь
  • 6 грудня, 15:30. Колос – Шахтар
  • 6 грудня, 18:00. Кудрівка – Динамо
  • 7 грудня, 13:00. Кривбас – Олександрія
  • 7 грудня, 15:30. Металіст 1925 – Верес
  • 7 грудня, 18:00. Рух – Полісся
  • 8 грудня, 15:30. Полтава – Епіцентр

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1.

Шахтар

14

9

4

1

37 – 12

31

2.

ЛНЗ

14

9

2

3

15 – 8

29

3.

Полісся

14

8

3

3

23 – 8

27

4.

Колос

14

6

5

3

16 – 12

23

5.

Кривбас

14

6

4

4

24 – 23

22

6.

Металіст 1925

14

5

6

3

15 – 11

21

7.

Динамо

14

5

5

4

30 – 20

20

8.

Зоря

14

5

5

4

18 – 16

20

9.

Карпати

14

4

7

4

18 – 17

19

10.

Верес

14

4

6

4

13 – 14

18

11.

Оболонь

14

4

5

5

11 – 21

17

12.

Кудрівка

14

4

2

8

17 – 27

14

13.

Рух

14

4

1

9

12 – 22

13

14.

Епіцентр

14

3

2

9

15 – 22

11

15.

Олександрія

14

2

4

8

13 – 24

10

16.

Полтава

14

2

3

9

13 – 33

9

Як закінчився 14-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Головна сенсація минулого вікенду знову була за участі Динамо. Кияни примудрились програти на своєму полі останній команді УПЛ Полтаві (1:2). Це був перший матч "біло-синіх" після звільнення Олександра Шовковського.
  • Шахтар також не зміг виграти свій матч, зігравши внічию із Кривбасом. Ба більше, "гірники" змогли уникнути поразки лише в компенсований час.
  • Натомість ЛНЗ продовжує свою сенсаційну серію, вигравши третій матч поспіль. Цього разу підопічні Віталія Пономарьова мінімально здолали Кудрівку.
  • Цього разу Проспер Оба відзначився асистом, а не голом. Нігерієць лідирує в таблиці бомбардирів УПЛ на пару із Юрієм Климчуком з Колоса. У обох гравців по 7 голів. У свою чергу Пилип Будківський (Зоря) та Микола Гайдучик (Полісся) мають по шість м'ячів.