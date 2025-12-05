Тур розпочнеться матчем у Києві, де луганська Зоря протистоятиме львівським Карпатам. Команди є сусідками у турнірній таблиці УПЛ, інформує 24 Канал.
До теми УПЛ-2025 – 2026 з футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад
Який розклад ігор 15-го туру УПЛ 2025 – 2026?
Центральною зустріччю вікенду стане матч у Ковалівці. В суботу сенсаційний Колос, який посідає четверте місце в УПЛ, прийматиме лідера чемпіонату Шахтар.
Не так давно команда Руслана Костишина вже обіграла Динамо і тепер хоче продовжити свою шалену ходу. Що ж стосується "біло-синіх", то підопічні Ігоря Костюка зійдуться із новачком УПЛ Кудрівкою.
Наразі кияни на явному спаді після чотирьох поспіль поразок в чемпіонаті. Також непростий матч чекає на Полісся, яке завітає в гості до Руха. Львів'яни виграли два останні матчі та вибрались із зони прямого вильоту.
Розклад 15-го туру:
- 5 грудня, 18:00. Зоря – Карпати
- 6 грудня, 13:00. ЛНЗ – Оболонь
- 6 грудня, 15:30. Колос – Шахтар
- 6 грудня, 18:00. Кудрівка – Динамо
- 7 грудня, 13:00. Кривбас – Олександрія
- 7 грудня, 15:30. Металіст 1925 – Верес
- 7 грудня, 18:00. Рух – Полісся
- 8 грудня, 15:30. Полтава – Епіцентр
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтар
|
14
|
9
|
4
|
1
|
37 – 12
|
31
|
2.
|
ЛНЗ
|
14
|
9
|
2
|
3
|
15 – 8
|
29
|
3.
|
Полісся
|
14
|
8
|
3
|
3
|
23 – 8
|
27
|
4.
|
Колос
|
14
|
6
|
5
|
3
|
16 – 12
|
23
|
5.
|
Кривбас
|
14
|
6
|
4
|
4
|
24 – 23
|
22
|
6.
|
Металіст 1925
|
14
|
5
|
6
|
3
|
15 – 11
|
21
|
7.
|
Динамо
|
14
|
5
|
5
|
4
|
30 – 20
|
20
|
8.
|
Зоря
|
14
|
5
|
5
|
4
|
18 – 16
|
20
|
9.
|
Карпати
|
14
|
4
|
7
|
4
|
18 – 17
|
19
|
10.
|
Верес
|
14
|
4
|
6
|
4
|
13 – 14
|
18
|
11.
|
Оболонь
|
14
|
4
|
5
|
5
|
11 – 21
|
17
|
12.
|
Кудрівка
|
14
|
4
|
2
|
8
|
17 – 27
|
14
|
13.
|
Рух
|
14
|
4
|
1
|
9
|
12 – 22
|
13
|
14.
|
Епіцентр
|
14
|
3
|
2
|
9
|
15 – 22
|
11
|
15.
|
Олександрія
|
14
|
2
|
4
|
8
|
13 – 24
|
10
|
16.
|
Полтава
|
14
|
2
|
3
|
9
|
13 – 33
|
9
Як закінчився 14-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Головна сенсація минулого вікенду знову була за участі Динамо. Кияни примудрились програти на своєму полі останній команді УПЛ Полтаві (1:2). Це був перший матч "біло-синіх" після звільнення Олександра Шовковського.
- Шахтар також не зміг виграти свій матч, зігравши внічию із Кривбасом. Ба більше, "гірники" змогли уникнути поразки лише в компенсований час.
- Натомість ЛНЗ продовжує свою сенсаційну серію, вигравши третій матч поспіль. Цього разу підопічні Віталія Пономарьова мінімально здолали Кудрівку.
- Цього разу Проспер Оба відзначився асистом, а не голом. Нігерієць лідирує в таблиці бомбардирів УПЛ на пару із Юрієм Климчуком з Колоса. У обох гравців по 7 голів. У свою чергу Пилип Будківський (Зоря) та Микола Гайдучик (Полісся) мають по шість м'ячів.