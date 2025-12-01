Після матчу Ліги конференцій київське Динамо оголосило про звільнення Олександра Шовковського із посади головного тренера команди. Разом із ним пішла частина його тренерського штабу, інформує 24 Канал.

Що відомо про матч Динамо – Полтава?

Ігор Костюк був призначений виконувачем обов'язків головного наставник киян. До цього він працював із юнацькою командою "біло-синіх" U-19.

У першому таймі господарі володіли перевагою на футбольному полі. Хоч першим номером грали динамівці, але нулі на табло розмочили гості. Футболісти Полтави забили вже у компенсований до першого тайму час. На 45+1 хвилині Одарюк після хорошої передачі від Галенкова несподівано вивів гостей уперед 0:1.

У перерві матчу Костюку потрібно було знайти потрібні слова, аби розбудити команду.

Однак на екваторі поєдинку Полтава вдруге засмутила Нещерета. Місюра подвоїв перевагу гостей після передачі Дорошенка – 0:2. Перед цим ще був незарахований гол гостей через офсайд.

Рівно через шість хвилин кияни скоротили відставання до мінімуму 1:2. Яцик головою замкнув передачу з флангу від дебютанта Редушка.

Динамівці намагались бодай зрівняти рахунок у матчі. Хороший момент був у Михавка вже у доданий до поєдинку час. Однак удар захисника Динамо парирував голкіпер Полтави.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Полтави з рахунком 1:2

Динамо – Полтава 1:2

Голи: Яцик, 79 – Одарюк, 45+1, Місюра, 73

