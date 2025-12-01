Это был уже 56-я очная встреча между Шахтером и Кривбассом. В первом тайме команды подарили на обоих три гола, информирует 24 Канал.

К теме Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 14-го тура УПЛ 2025 – 2026

Как закончился матч Шахтер – Кривбасс?

Уже на 13-й минуте Кривбасс довольно неожиданно повел в счете 0:1. Задерака открыл счет в поединке на "Арене Львов". Преимущество на табло команды ван Леувена продержалась ровно до 38-й минуты, когда Очеретько после сброса головой от Конопли запихнул мяч во владения гостей. Счет стал равным 1:1.

Казалось, что коллективы уйдут на перерыв при ничьей, но под занавес первой половины встречи Кривбасс второй раз в этом матче повел в счете. Результативным стал угловой. На 40-й минуте Виливальд вывел криворожский клуб вперед после забавного ассиста от Твердохлиба в падении 1:2.

Команды продемонстрировали зрелищный матч, который мог закончиться победой гостей. Однако уже в компенсированное к поединку время Эгиналду головой спас "горняков" от домашнего поражения.

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью во Львове 2:2.

Шахтер – Кривбасс 2:2

Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 – Задерака, 13, Виливальд, 40

Какая ситуация в таблице УПЛ после матча?

Шахтер набрал 31 балл и продолжает лидировать в текущем сезоне УПЛ 2025 – 2026. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является черкасское ЛНЗ, составляет 2 очка.

Кривбасс с 22 пунктами занимает 5-ю строчку.

Отметим, что Динамо сенсационно проиграло Полтаве 1:2, но сохранило 7-е место (20 баллов).

Следующий матч Шахтер проведет 6 декабря на выезде против Колоса. Кривбасс 7 декабря примет Александрию.