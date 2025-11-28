Тур начнется матчем в столице Украины где Оболонь примет ковалевский Колос. Это будет встреча 11-й и 4-й команд турнирной таблицы УПЛ соответственно, информирует 24 Канал.
Какое расписание игр 14-го тура УПЛ 2025 – 2026?
Сложно выделить одну центральную игру тура. Внимания фанатов заслуживают сразу два противостояния: Полесье – Заря и Шахтер – Кривбасс. Последний как раз закроет программу 14-го тура.
Следует отметить, что оба представителя Украины в еврокубках Динамо и Шахтер проведут свои матчи в понедельник, 1 декабря.
Это будет первый тур УПЛ для Динамо без Александра Шовковского. 27 ноября на официальном сайте киевлян появилось заявление об увольнении наставника с должности главного тренера команды. Интересно, что главный коуч Шахтера Арда Туран довольно тепло отреагировал на увольнение наставника принципиального конкурента.
"Шовковский – тренер, которому я завидовал с момента моего прихода сюда. Он чемпион и повысил конкуренцию и мотивацию для нас в нашей лиге. Хотя мы работали всего пять – шесть месяцев, мне приятно быть его соперником. Я очень его уважаю. Если теперь мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему успехов в дальнейшей карьере", – процитировало слова Турана официальный сайт Шахтера.
- 28 ноября, 18:00. Оболонь – Колос
- 29 ноября, 15:30. ЛНЗ – Кудривка
- 29 ноября, 18:00. Верес – Карпаты
- 30 ноября, 13:00. Александрия – Рух
- 30 ноября, 15:30. Эпицентр – Металлист 1925
- 30 ноября, 18:00. Полесье – Заря
- 1 декабря, 15:30. Динамо – Полтава
- 1 декабря, 18:00. Шахтер – Кривбасс
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтёр
|13
|9
|3
|1
|30 – 9
|30
|2.
|ЛНЗ
|13
|8
|2
|3
|14 – 8
|26
|3.
|Полесье
|13
|7
|3
|3
|21 – 8
|24
|4.
|Колосс
|13
|6
|4
|3
|16 – 12
|22
|5.
|Кривбасс
|13
|6
|3
|4
|22 – 21
|21
|6.
|Заря
|13
|5
|5
|3
|28 – 14
|20
|7.
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|29 – 18
|20
|8.
|Металлист 1925
|13
|5
|5
|3
|15 – 11
|20
|9.
|Карпаты
|13
|4
|6
|3
|18 – 17
|18
|10.
|Верес
|13
|4
|5
|4
|13 – 14
|17
|11.
|Оболонь
|13
|4
|4
|5
|11 – 21
|16
|12.
|Кудривка
|13
|4
|2
|7
|17 – 26
|14
|13.
|Эпицентр
|13
|3
|1
|9
|15 – 22
|10
|14.
|Александрия
|13
|2
|4
|7
|13 – 23
|10
|15.
|Рух
|13
|3
|1
|9
|11 – 22
|10
|16.
|Полтава
|13
|1
|3
|9
|11 – 32
|6
Как закончился 13-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Главная сенсация тура произошла в Ковалевке, где 22 ноября местный Колос обыграл киевское Динамо 2:1.
- Также довольно неожиданно житомирское Полесье дома потеряло очки с дебютантом первенства Эпицентром, расписав нулевую ничью.
- Тур закончился боевой мировой в столице между Зарей и Александрией 2:2.