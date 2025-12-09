В воскресенье, 7 декабря, Рух принимал одного из лидеров чемпионата в лице Полесья. Игра получилась очень напряженной и завершилась сенсационным результатом, сообщает 24 Канал.

По теме В УПЛ скандал из-за электричества: матч в Житомире сорван из-за сгоревшего генератора

Что произошло во Львове?

Львовяне одержали минимальную победу благодаря голу Юрия Копины в первом тайме. Впрочем встреча запомнилась большим количеством грубостей и карточек.

Во время игры судья выписал аж 13 желтых и две красные карточки. В конце концов страсти перекинулись и на подтрибунное помещение, где игроки в грубой форме начали выяснять отношения.

Игроки Руха и Полесья устроили драку: смотреть видео

После матча возникла массовая драка между представителями команд, поэтому пришлось вмешиваться даже полиции. Как рассказал защитник Руха Виталий Холод, причиной конфликта стало оскорбление одного из игроков Руха.

Мы спокойно проходили в раздевалку, но кто-то из запасных начал нашему Эдсону кричать оскорбительные слова о его стране и о нем. Не буду говорить какие, но я это услышал. Кажется, это был иностранец Полесья. Конечно, ответили. Кто-то там не услышал, из-за чего это произошло, и, конечно, началась мини-драка,

– рассказал футболист в эфире УПЛ ТВ.

В свою очередь игрок Полесья Эдуард Сарапий списал конфликт на эмоции и посоветовал игрокам Руха иметь больше уважения к сопернику. В итоге правоохранителям удалось успокоить футболистов.

Как команды выступают в УПЛ?