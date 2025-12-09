У неділю, 7 грудня, Рух приймав одного з лідерів чемпіонату в особі Полісся. Гра вийшла дуже напруженою та завершилась сенсаційним результатом, повідомляє 24 Канал.

Що сталось у Львові?

Львів'яни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Юрія Копини у першому таймі. Втім зустріч запам'яталась великою кількістю грубощів та карток.

Під час гри суддя виписав аж 13 жовтих та дві червоні картки. Зрештою пристрасті перекинулись і на підтрибунне приміщення, де гравці у грубій формі почали з'ясовувати стосунки.

Гравці Руху та Полісся влаштували бійку: дивитися відео

Після матчу виникла масова бійка між представниками команд, тому довелось втручатися навіть поліції. Як розповів захисник Руха Віталій Холод, причиною конфлікту стала образа одного з гравців Руха.

Ми спокійно проходили в роздягальню, але хтось із запасних почав нашому Едсону кричати образливі слова про його країну та про нього. Не говоритиму які, але я це почув. Здається, це був іноземець Полісся. Звісно, ​​відповіли. Хтось там не почув, через що це сталося, і, звісно, ​​почалася міні-бійка,

– розповів футболіст в ефірі УПЛ ТБ.

У свою чергу гравець Полісся Едуард Сарапій списав конфлікт на емоції та порадив гравцям Руха мати більше поваги до суперника. У підсумку правоохоронцям вдалось заспокоїти футболістів.

Як команди виступають в УПЛ?