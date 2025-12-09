У неділю, 7 грудня, Рух приймав одного з лідерів чемпіонату в особі Полісся. Гра вийшла дуже напруженою та завершилась сенсаційним результатом, повідомляє 24 Канал.
Що сталось у Львові?
Львів'яни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Юрія Копини у першому таймі. Втім зустріч запам'яталась великою кількістю грубощів та карток.
Під час гри суддя виписав аж 13 жовтих та дві червоні картки. Зрештою пристрасті перекинулись і на підтрибунне приміщення, де гравці у грубій формі почали з'ясовувати стосунки.
Гравці Руху та Полісся влаштували бійку: дивитися відео
Після матчу виникла масова бійка між представниками команд, тому довелось втручатися навіть поліції. Як розповів захисник Руха Віталій Холод, причиною конфлікту стала образа одного з гравців Руха.
Ми спокійно проходили в роздягальню, але хтось із запасних почав нашому Едсону кричати образливі слова про його країну та про нього. Не говоритиму які, але я це почув. Здається, це був іноземець Полісся. Звісно, відповіли. Хтось там не почув, через що це сталося, і, звісно, почалася міні-бійка,
– розповів футболіст в ефірі УПЛ ТБ.
У свою чергу гравець Полісся Едуард Сарапій списав конфлікт на емоції та порадив гравцям Руха мати більше поваги до суперника. У підсумку правоохоронцям вдалось заспокоїти футболістів.
Як команди виступають в УПЛ?
- Перемога над Поліссям стала третьою поспіль для Руха. Команда Івана Федика потроху вибирається із кризи, в яку потрапила на старті сезону.
- Львів'яни набрали вже 16 очок у 15-ти матчів та вибрались із зони перехідних матчів. В турнірній таблиці УПЛ Рух посідає 12 місце, випереджаючи Кудрівку на два бали.
- Полісся ж залишається третім після невдачі у Львові. При цьому команда Руслана Ротаня демонструє нестабільні результати останнім часом.
- Поразка від Руха стала першою для підопічних Ротаня цієї осені, але при цьому команда зіграла внічию у трьох з останніх шести ігор.
- Наразі "вовки" відстають від лідерів ЛНЗ та Шахтаря на п'ять балів. У наступному турі Рух завітає в гості до Полтави, а Полісся гратиме із іншим представником Львова Карпатами.