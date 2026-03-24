Павлов у розмові з Денисом Бойком розповів, що отримав пропозицію очолити Дніпро від Леоніда Кучми. Однак фахівець зізнався, що був змушений відмовитися через обіцянку, яку дав тодішньому тренеру Дніпра Євгену Кучеревському.

Дивіться також УПЛ 2025 – 2026 із футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад

Як Микола Павлов став тренером Дніпра?

Павлов розповів, що спочатку виконував обов'язки головного тренера після того, як Кучеревський поїхав працювати за кордон.

Екстренер пообіцяв не очолювати команду, поки його колега не підпише контракт з іншим клубом.

Я пообіцяв Євгену, поки він не підпише контракт, я не підпишу,

– зазначив Павлов.

Проте Кучма наполіг: "Ти що, здурів? Я замість тебе когось іншого призначу". На що Павлов відповів: "Призначайте".

Через дві години Кучма разом із тодішнім мером Дніпра представили Павлова офіційно як головного тренера клубу.

Отак я і став наставником Дніпра,

– розповів екстренер.

Що відомо про Павлова у Дніпрі?