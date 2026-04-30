Мадридська команда на своєму полі зустрічалась із лідером АПЛ Арсеналом. Фанати "матрацників" влаштували ефеткний перформанс, повідомляє 24 Канал.

Що зробили фанати Атлетіко?

Перед стартом зустрічі чимало вболівальників прийшли на гру із туалетним папером. Коли гравці почали виходити з підтрибунного приміщення, фанати почали кидати ці рулони з трибун.

У підсумку ще до старту гри частина поля була закидана туалетним папером. Втім ця акція не пов'язана ні з яким бойкотом або протестом проти чогось.

Як вболівальники закидали поле туалетним папером:

В Південній Америці така традиція є давно і має навпаки підбадьорюючий підтекст. Якщо тримати рулон за один кінець і кинути з трибун вниз, візуально створюється ефект конфеті

Таким чином, ультрас мадридців вирішили перейняти цю акцію та зробити звичною для "Ванда Метрополітано". Відзначимо, що гра завершилась з рахунком 1:1. Голи забивали Дьокереш та Альварес з пенальті.

