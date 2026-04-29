У мережі вже встигли пожартувати, що ПСЖ і Баварія надихнулися поєдинком Динамо і Кривбаса в Українській Прем'єр-лізі. Але для повторення тієї результативності забракло двох м'ячів, пише 24 Канал.
Як зіграли ПСЖ і Баварія у півфіналі Ліги чемпіонів?
Весело стало вже у першому таймі: Кейн з пенальті відкрив рахунок, але Кварацхелія і Невеш швидко змінили розклади на користь господарів. Олісе перед перервою, здавалося, вирівняв становище, проте гол Дембеле дозволив ПСЖ піти відпочивати з перевагою – 3:2. Це вже була найбільш результативна перша половина гри за всю історію півфінальних матчів Ліги чемпіонів.
По перерві команда Луїса Енріке понеслася уперед. Кварацхелія і Дембеле оформили кожен по дублю, що зробило рахунок болючим для німців – 5:2. Але це ще була далеко не розв'язка.
Упамекано повернув трохи впевненості баварцям, а вже за три хвилини Діас з пасу Кейна взагалі звів відставання лише до одного м'яча.
Матч хотілося дивитися й дивитися далі, але швейцарський арбітр Сандро Шерер все ж дав фінальний свисток – 5:4 на користь французького чемпіона. Для Баварії є ще цілий домашній поєдинок попереду.
Які рекорди вдалося побити командам?
Як зазначив сайт УЄФА, гра у Парижі відзначилася одразу кількома епічними досягненнями:
- Ніколи раніше у півфіналах Ліги чемпіонів не забивали одразу 9 м'ячів, попередній рекорд складав 7 голів на обидві команди.
- Гра стала найрезультативнішою в сезоні Ліги чемпіонів, хоча й ділить це звання з розгромом 7:2, який Барселона вчинила над Ньюкаслом.
- Хвіча Кварацхелія зрівнявся зі Златаном Ібрагімовичем за кількістю голів за ПСЖ в одному розіграші Ліги чемпіонів – в обох рекорд становить 10 результативних ударів.
- І Баварія, і ПСЖ наблизилися до повторення рекорду Барселони за кількістю голів в одній лігочемпіонівській кампанії. У каталонців у сезоні 1999/2000 було 45, у німців зараз 42, а у парижан 43.
- ПСЖ став першим французьким клубом в історії, який здобув 100 перемог у Лізі чемпіонів.
- Нападницьке тріо Баварії Кейн-Олісе-Діас разом забило 100 голів у сезоні.