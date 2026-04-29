В сети уже успели пошутить, что ПСЖ и Бавария вдохновились поединком Динамо и Кривбасса в Украинской Премьер-лиге. Но для повторения той результативности не хватило двух мячей, пишет 24 Канал.

Как сыграли ПСЖ и Бавария в полуфинале Лиги чемпионов?

Весело стало уже в первом тайме: Кейн с пенальти открыл счет, но Кварацхелия и Невеш быстро сменили расписания в пользу хозяев. Олисе перед перерывом, казалось, выровнял положение, однако гол Дембеле позволил ПСЖ уйти отдыхать с преимуществом– 3:2. Это уже была наиболее результативной первой половиной игры за всю историю полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

После перерыва команда Луиса Энрике помчалась вперед. Кварацхелия и Дембеле обманули каждый по дублю, что сделало счет болезненным для немцев– 5:2. Но это была еще далеко не развязка.

Упомекано вернул немного уверенности баварцам, а уже через три минуты Диас с пасса Кейна вообще свел отставание лишь к одному мячу.

Матч хотелось смотреть и смотреть дальше, но швейцарский арбитр Сандро Шерер все же дал финальный свисток– 5:4 в пользу французского чемпиона. Для Баварии есть еще целый поединок впереди.

Какие рекорды удалось побить командам?

Как отметил сайт УЕФА, игра в Париже отметилась сразу несколькими эпическими достижениями: