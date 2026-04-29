В сети уже успели пошутить, что ПСЖ и Бавария вдохновились поединком Динамо и Кривбасса в Украинской Премьер-лиге. Но для повторения той результативности не хватило двух мячей, пишет 24 Канал.
Как сыграли ПСЖ и Бавария в полуфинале Лиги чемпионов?
Весело стало уже в первом тайме: Кейн с пенальти открыл счет, но Кварацхелия и Невеш быстро сменили расписания в пользу хозяев. Олисе перед перерывом, казалось, выровнял положение, однако гол Дембеле позволил ПСЖ уйти отдыхать с преимуществом– 3:2. Это уже была наиболее результативной первой половиной игры за всю историю полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
После перерыва команда Луиса Энрике помчалась вперед. Кварацхелия и Дембеле обманули каждый по дублю, что сделало счет болезненным для немцев– 5:2. Но это была еще далеко не развязка.
Упомекано вернул немного уверенности баварцам, а уже через три минуты Диас с пасса Кейна вообще свел отставание лишь к одному мячу.
Матч хотелось смотреть и смотреть дальше, но швейцарский арбитр Сандро Шерер все же дал финальный свисток– 5:4 в пользу французского чемпиона. Для Баварии есть еще целый поединок впереди.
Какие рекорды удалось побить командам?
Как отметил сайт УЕФА, игра в Париже отметилась сразу несколькими эпическими достижениями:
- Никогда раньше в полуфиналах Лиги чемпионов не забивали сразу 9 мячей, предварительный рекорд составлял 7 голов на обе команды.
- Игра стала самой результативной в сезоне Лиги чемпионов, хотя и делит это звание с разгромом 7:2, который Барселона совершила над Ньюкаслом.
- Хвича Кварацхелия сравнялся со Златаном Ибрагимовичем по количеству голов за ПСЖ в одном розыгрыше Лиги чемпионов– у обоих рекорд составляет 10 результативных ударов.
- И Бавария, и ПСЖ приблизились к повторению рекорда Барселоны по количеству голов в одной лигочемпионовской кампании У каталонцев в сезоне 1999/2000 было 45, у немцев сейчас 42, а у парижан 43.
- ПСЖ стал первым французским клубом в истории, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов.
- Нападающее трио Баварии Кейн-Олисе-Диас вместе забило 100 голов в сезоне.