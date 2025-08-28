Вже завершилась кваліфікація та визначились усі команди-учасники Ліги чемпіонів сезону-2025/2026. У четвер, 28 вересня, о 19:00 за київським часом відбудеться жеребкування основного етапу турніру, повідомляє 24 канал.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Всього в основному етапі Ліги чемпіонів-2025/2026 візьмуть участь 36 команд, які розділені на чотири кошики. Найбільше представництво в Англії – від якої у турнірі змагатимуться аж шість команд.

Кошики для жеребкування:

Кошик 1: ПСЖ (Франція), Реал Мадрид (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Баварія (Німеччина), Ліверпуль (Англія), Інтер (Італія), Челсі (Англія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Барселона (Іспанія)

Кошик 2: Арсенал (Англія), Баєр (Німеччина), Атлетіко Мадрид (Іспанія), Бенфіка (Португалія), Аталанта (Італія), Вільярреал (Іспанія), Ювентус (Італія), Айнтрахт (Німеччина), Брюгге (Бельгія)

Кошик 3: Тоттенхем (Англія), ПСВ Ейндховен (Нідерланди), Аякс (Нідерланди), Наполі (Італія), Спортінг (Португалія), Олімпіакос (Греція), Славія Прага (Чехія), Буде-Глімт (Норвегія), Марсель (Франція)

Кошик 4: Копенгаген (Данія), Монако (Франція), Галатасарай (Туреччина), Юніон Сен-Жілуаз (Бельгія), Карабах (Азербайджан), Атлетік Більбао (Іспанія), Ньюкасл (Англія), Пафос (Кіпр), Кайрат (Казахстан)

Результати жеребкування:

ПСЖ (Франція) – Баварія (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Баєр (у гостях), Тоттенгем (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Атлетик (у гостях).

– Баварія (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Баєр (у гостях), Тоттенгем (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Атлетик (у гостях). Реал Мадрид (Іспанія) – Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (у гостях), Ювентус (вдома), Бенфіка (у гостях), Марсель (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях).

– Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (у гостях), Ювентус (вдома), Бенфіка (у гостях), Марсель (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях). Манчестер Сіті (Англія) – Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Монако (у гостях).

(Англія) – Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Монако (у гостях). Баварія (Німеччина) – Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Пафос (у гостях);

– Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Пафос (у гостях); Ліверпуль (Англія) – Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Карабах (вдома), Галатасарай (у гостях).

– Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Карабах (вдома), Галатасарай (у гостях). Інтер (Італія) – Ліверпуль (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Атлетико (у гостях), Славія (вдома), Аякс (у гостях), Кайрат (вдома), Юніон (у гостях).

– Ліверпуль (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Атлетико (у гостях), Славія (вдома), Аякс (у гостях), Кайрат (вдома), Юніон (у гостях). Челсі (Англія) – Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Бенфіка (вдома), Аталанта (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Пафос (вдома), Карабах (у гостях);

– Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Бенфіка (вдома), Аталанта (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Пафос (вдома), Карабах (у гостях); Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Інтер (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Копенгаген (у гостях).

– Інтер (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Копенгаген (у гостях). Барселона (Іспанія) – ПСЖ (вдома), Челсі (у гостях), Айнтрахт (удома), Брюгге (в гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Копенгаген (вдома), Ньюкасл (у гостях).

Результати жеребкування ЛЧ-2025/2026 / Фото УЄФА

Арсенал (Англія) – Баварія (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Брюгге (у гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях).

– Баварія (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Брюгге (у гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях). Баєр (Німеччина) – ПСЖ (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Бенфіка (у гостях), ПСВ (вдома), Олімпіакос (у гостях), Ньюкасл (вдома), Копенгаген (у гостях.)

– ПСЖ (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Бенфіка (у гостях), ПСВ (вдома), Олімпіакос (у гостях), Ньюкасл (вдома), Копенгаген (у гостях.) Атлетико (Іспанія) – Інтер (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Арсенал (у гостях), Буде/Глімт (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Галатасарай (у гостях).

– Інтер (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Арсенал (у гостях), Буде/Глімт (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Галатасарай (у гостях). Бенфіка (Португалія) – Реал Мадрид (вдома), Челсі (у гостях), Баєр (вдома), Ювентус (у гостях), Наполі (вдома), Аякс (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях).

– Реал Мадрид (вдома), Челсі (у гостях), Баєр (вдома), Ювентус (у гостях), Наполі (вдома), Аякс (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях). Аталанта (Італія) – Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях).

– Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях). Вільярреал (Іспанія) – Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Баєр (у гостях), Аякс (вдома), Тоттенгем (у гостях), Копенгаген (вдома), Пафос (у гостях).

– Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Баєр (у гостях), Аякс (вдома), Тоттенгем (у гостях), Копенгаген (вдома), Пафос (у гостях). Ювентус (Італія) – Боруссія Д (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Спортинг (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Пафос (вдома), Монако (у гостях).

– Боруссія Д (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Спортинг (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Пафос (вдома), Монако (у гостях). Айнтрахт (Німеччина) – Ліверпуль (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Ателтико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Наполі (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях).

– Ліверпуль (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Ателтико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Наполі (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях). Брюгге (Бельгія) – Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Марсель (вдома), Спортинг (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях).

Результати жеребкування ЛЧ-2025/2026 / Фото УЄФА

Тоттенгем (Англія) – Боруссія Д (вдома), ПСЖ (у гостях), Вільярреал (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Копенгаген (вдома), Монако (у гостях).

– Боруссія Д (вдома), ПСЖ (у гостях), Вільярреал (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Копенгаген (вдома), Монако (у гостях). ПСВ (Нідерланди) – Баварія (вдома), Ліверпуль (у гостях), Атлетико (вдома), Баєр (у гостях), Наполі (вдома), Олімпіакос (у гостях), Юніон (вдома), Ньюкасл (у гостях).

– Баварія (вдома), Ліверпуль (у гостях), Атлетико (вдома), Баєр (у гостях), Наполі (вдома), Олімпіакос (у гостях), Юніон (вдома), Ньюкасл (у гостях). Аякс (Нідерланди) – Інтер (вдома), Челсі (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Марсель (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях).

– Інтер (вдома), Челсі (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Марсель (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях). Наполі (Італія) – Челсі (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Карабах (вдома), Копенгаген (у гостях).

– Челсі (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Карабах (вдома), Копенгаген (у гостях). Спортинг (Португалія) – ПСЖ (вдома), Баварія (у гостях), Брюгге (вдома), Ювентус (у гостях), Марсель (вдома), Наполі (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях).

– ПСЖ (вдома), Баварія (у гостях), Брюгге (вдома), Ювентус (у гостях), Марсель (вдома), Наполі (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях). Олімпіакос (Греція) – Реал Мадрид (вдома), Барселона (у гостях), Баєр (вдома), Арсенал (у гостях), ПСВ (вдома), Аякс (у гостях), Пафос (вдома), Кайрат (у гостях).

– Реал Мадрид (вдома), Барселона (у гостях), Баєр (вдома), Арсенал (у гостях), ПСВ (вдома), Аякс (у гостях), Пафос (вдома), Кайрат (у гостях). Славія (Чехія) – Барселона (вдома), Інтер (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Пафос (у гостях).

– Барселона (вдома), Інтер (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Пафос (у гостях). Буде/Глімт (Норвегія) – Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Д (у гостях), Ювентус (вдома), Атлетико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Славія (в гостях), Монако (вдома), Галатасарай (у гостях).

– Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Д (у гостях), Ювентус (вдома), Атлетико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Славія (в гостях), Монако (вдома), Галатасарай (у гостях). Марсель (Франція) – Ліверпуль (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Аталанта (вдома), Брюгге (у гостях), Аякс (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Юніон (у гостях).

Результати жеребкування ЛЧ-2025/2026 / Фото УЄФА

Копенгаген (Данія) – Боруссія Д (вдома), Баварія (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Тоттенгем (у гостях), Кайрат (вдома), Крабах (у гостях).

– Боруссія Д (вдома), Баварія (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Тоттенгем (у гостях), Кайрат (вдома), Крабах (у гостях). Монако (Франція) – Манчестер Сіті (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Ювентус (вдома), Брюгге (у гостях), Тоттенгем (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Пафос (у гостях).

– Манчестер Сіті (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Ювентус (вдома), Брюгге (у гостях), Тоттенгем (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Пафос (у гостях). Галатасарай (Туреччина) – Ліверпуль (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Аякс (у гостях), Юніон (вдома), Монако (у гостях).

– Ліверпуль (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Аякс (у гостях), Юніон (вдома), Монако (у гостях). Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) – Інтер (вдома), Баварія (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетико (у гостях), Марсель (вдома), ПСВ (у гостях), Ньюкасл (вдома), Галатасарай (у гостях).

– Інтер (вдома), Баварія (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетико (у гостях), Марсель (вдома), ПСВ (у гостях), Ньюкасл (вдома), Галатасарай (у гостях). Карабах (Азербайджан) – Челсі (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Копенгаген (удома), Атлетик (у гостях).

– Челсі (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Копенгаген (удома), Атлетик (у гостях). Атлетик Більбао (Іспанія) – ПСЖ (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Спортинг (вдома), Славія (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях).

– ПСЖ (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Спортинг (вдома), Славія (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях). Ньюкасл (Англія) – Барселона (вдома), ПСЖ (у гостях), Бенфіка (вдома), Баєр (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях);

– Барселона (вдома), ПСЖ (у гостях), Бенфіка (вдома), Баєр (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях); Пафос (Кіпр) – Баварія (вдома), Челсі (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Славія (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях).

– Баварія (вдома), Челсі (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Славія (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях). Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Спортинг (у гостях), Пафос (удома), Копенгаген (у гостях).

Результати жеребкування ЛЧ-2025/2026 / Фото УЄФА

Коли відбудуться матчі Ліги чемпіонів?

Всього на цьому етапі кожна з 36 команд зіграє вісім матчів проти різних суперників. Перші ігри Ліги чемпіонів-2025/2026 відбудуться – 16-18 вересня.

Перші вісім команд за підсумками турнірної таблиці напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посіли з 9 по 24 місце зустрінуться в 1/16 фіналу, щоб поборотись за право вийти в наступну стадію турніру.

Тур 1: 16 – 18 вересня 2025

Тур 2: 30 вересня – 1 жовтня 2025 року

Тур 3: 21 – 22 жовтня 2025

Тур 4: 4 – 5 листопада 2025

Тур 5: 25 – 26 листопада 2025

Тур 6: 9 – 10 грудня 2025 року

Тур 7: 20 – 21 січня 2026

Тур 8: 28 січня 2026

1/16 фіналу: 17 – 18 та 24 – 25 лютого 2026

1/8 фіналу: 10 – 11 та 17 – 18 березня 2026

Чвертьфінали: 7 – 8 та 14 – 15 квітня 2026

Півфінали: 28 – 29 квітня та 5 – 6 травня 2026

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 відбудеться 30 травня 2026 року. Вирішальну гру головного європейського турніру прийматиме "Пушкаш – Арена" в угорському Будапешті.