Мадридская команда на своем поле встречалась с лидером АПЛ Арсеналом. Фанаты "матрасников" устроили эфеткный перформанс, сообщает 24 Канал.
Что сделали фанаты Атлетико?
Перед стартом встречи немало болельщиков пришли на игру с туалетной бумагой. Когда игроки начали выходить из подтрибунного помещения, фанаты начали бросать эти рулоны с трибун.
В итоге еще до старта игры часть поля была забросана туалетной бумагой. Впрочем эта акция не связана ни с каким бойкотом или протестом против чего-то.
Как болельщики забросали поле туалетной бумагой:
В Южной Америке такая традиция есть давно и имеет наоборот ободряющий подтекст. Если держать рулон за один конец и бросить с трибун вниз, визуально создается эффект конфетти
Таким образом, ультрас мадридцев решили перенять эту акцию и сделать привычной для "Ванда Метрополитано". Отметим, что игра завершилась со счетом 1:1. Голы забивали Дьокереш и Альварес с пенальти.
Что интересного в Лиге чемпионов 2025 – 2026?
- Мадридский Атлетико прошел в плей-офф Тоттенхэм и Барселону. В свою очередь Арсенал выбивал Байер и Спортинг.
- Ответный матч между командами пройдет через неделю, 5 мая, в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Сейчас Арсенал является лидером чемпионата Англии, но Манчестер Сити отстает на три балла при одной игре в запасе.
- Во втором полуфинале Лиги чемпионов между собой сошлись Бавария и ПСЖ. Первая игра в Париже подарила фанатам ливень голов и и завершилась со счетом 5:4 в пользу команды Луиса Энрике.
- Именно ПСЖ является действующим обладателем Кубка чемпионов. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 30 мая в Будапеште.