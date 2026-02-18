Как сообщает полиция Киевской области, Колесник был задержан за нанесение телесных повреждений военнослужащему. Инцидент произошел на Киевщине.
По теме Ставил на место пьяных россиян в Турции: что известно о футболисте, который избил работника ТЦК
Что ждет Колесника?
В заявлении говорится, что инцидент произошел в Бучанском районе Киевской области в селе Святопетровское. Во время конфликта игрок нанес удар кулаком в лицо работнику ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей.
Даниил Колесник задержан после нападения на работника ТЦК / фото Национальная полиция Украины
Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы. Правоохранители установили, что мужчина увидел работу военнослужащих по проверке военно-учетных документов и спровоцировал конфликт, подойдя к одному из них.
Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 350 УК). 24-летний фигурант задержан, досудебное расследование продолжается.
Что известно о конфликте Колесника с ТЦК?
- Колесник выложил у себя в соцсети видео, на котором он применил силу к представителю ТЦК. Позже Даниил удалил это видео, но история получила огласку.
- Как позже стало известно из видео, футболист "встал на защиту соседа", которого хотели доставить в ТЦК в рамках мобилизации. Футболист утверждал, что вступился за отца троих детей.
- Позже киевский ТЦК и СП прокомментировал скандал с футболистом Колоса и призвал его самого подписать контракт с ВСУ, Сам Даниил не подпадает под мобилизацию, ведь ему 24 года.
- Отметим, что Колесник не сыграл ни одного матча за основную команду Колоса. Он выступал в дубле ковалевцев с марта 2025 года. В конце концов президент Колоса объявил о разрыве контракта с футболистом.
- Также ранее форвард играл за ВПК-Агро, Минай, Дружбу из Мировки и Левый Берег, сообщает Transfermarkt. К слову, на защиту Колесника стал экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев.