Александр Алиев поддержал экс-футболиста фарм-клуба ковалевского Колоса Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК и нецензурно выражался в адрес полицейского. Бывший игрок Динамо и сборной Украины отреагировал на конфликт на своей странице в инстаграме.

Что сказал Алиев?

Экс-футболист стал на сторону Колесника и раскритиковал работу территориальных центров комплектования.

Даня, я тебя поддерживаю полностью, ты поступил правильно. Ты вступился, в первую очередь, за человека, у которого трое детей. А эти ТЦКшники даже не разбираясь хватают людей и пихают их в бусики. Почему им разрешено бить людей, а то, что ты ударил, тебя выгоняют из команды? Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты был в "Тростянце", Сумская область. Как ты вывозил людей оттуда. Ты полный красавец,

– отметил Алиев.

Он также обратился к президенту клуба Андрею Засухе с призывом сначала разобраться в ситуации, а уже потом принимать кадровые решения.

Реакция клуба была мгновенной

После появления видео, где Колесник бьет военного, Колос-2 сразу разорвал с ним контракт.

Ранее игрок выложил ролик в соцсети – именно он и спровоцировал скандал и волну обсуждений в футбольной среде.

Что известно о Данииле Колеснике?