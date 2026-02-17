Обстоятельства происшествия сейчас выясняют, продолжается проверка. Об этом сообщает Киевский областной ТЦК и СП.

Что говорят в ТЦК?

24-летний нападающий ковалевского Колоса Даниил Колесник напал на военнослужащего ТЦК. Футболист нанес удар в лицо работнику и выложил видео на своей странице в инстаграме.

Футболист решил, что поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему разрешено все и даже бить военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектации войска, Чтобы наши подразделения, защищающие Украину, не испытывали дефицита личного состава, – отметили в ТЦК.

После нападения Колесник начал хвастаться фактом избиения на своей странице в Instagram, где также хвастается своей беззаботной жизнью.

"По своим антропометрическим данным нападающий второй команды Колоса (в первую он не пробился) вполне подходит для десантно-штурмовых войск. А почему бы парню не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом. Данное видео Колесник уже удалил и закрыл свою страницу. Но в цифровую эпоху трудно скрыть свои позорные поступки", – добавляют в ТЦК.

В пресс-службе также отмечают, что "пока такие украинские спортсмены как Владислав Гераскевич участвуют в Олимпийских Играх и ценой дисквалификации несут миру правду о войне и преступлениях России в Украине, другие, находясь дома, прячутся за спинами воинов и даже позволяют себе устраивать с ними драки, потворствуя врагу".

Что еще известно об инциденте?